ВЦИОМ: Минувшим летом за границей отдыхали 2% россиян

Россияне рассказали, где они провели летний отдых, и остались ли они им довольны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал сегодня результаты опроса о том, где провели летний отпуск россияне в этом году.

Отдых за границей в последние годы становится все недоступнее из-за эпидемиологических ограничений и неопределенной политической ситуации.

До пандемии, летом 2019 г., отдыхали за границей 8% россиян, в 2020 г., в пик коронавирусных ограничений, показатель опустился практически до нуля, но уже в 2021 г. достиг 13%.

Этим летом отдохнули в другой стране 2% наших сограждан. Наиболее популярные направления отдыха в этой группе — Турция (34%), Абхазия (14%) и Казахстан (11%). Таиланд посетили 7% выезжавших за границу, Египет — 5%, ОАЭ и Армению — еще по 4%.

Этим летом провели отпуск в другом городе или регионе России 16% россиян, это максимальный показатель с 2018 г. (+5% к 2021 г. и +7% к 2020 г.). Курорты Краснодарского края посетили 7%, еще 2% отдыхали в Крыму.

Те, кто отдыхал в другом городе или регионе России, чаще всего выбирали посещение Санкт-Петербурга и Москвы (по 11%). Далее следуют Казань/Татарстан и Нижний Новгород — по 6%,

Алтай назвали 5%, Волгоград — еще 4%, по 3% побывали в Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде, Пятигорске и Иркутске.

В числе других направлений звучали Новосибирск, Бурятия, Великий Новгород, Тверь, Самара, Воронеж, Улан-Удэ, Пермь (по 2%). География отдыха россиян оказалась обширной, а направления не ограничились южными: здесь и центральная часть России, и

Среди преимуществ отдыха в России наши сограждане называли в первую очередь красивую природу, чистый воздух, климат (19%), 17% остались довольны хорошей погодой и жарким летом. Активный отдых и яркие эмоции впечатлили еще 13% тех, кто провел отпуск в другом городе или регионе страны.

Теплое море, чистые реки и интересные достопримечательности назвали по 9%. Сервис отметили 7%, столько же остались довольны самим отдыхом, сменой обстановки.

На вопрос о том, что не понравилось в отдыхе в России в этом году, каждый третий ответил, что такого нет (28%). А главным фактором недовольства стали высокие цены на жилье, продукты и сам отдых — 17%. Каждый десятый столкнулся с плохой погодой, сильной жарой, природными катаклизмами и насекомыми (10%).

Неприятное впечатление от отдыха в России оставили слабая транспортная инфраструктура (6%), плохой сервис (5%), грязные города и пляжи (4%).

/TOURBUS.RU