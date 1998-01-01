Глава МИД Финляндии: «Для всех российских туристов будет заблокирована возможность пересечения границы»

Финляндия в ближайшие дни запретит туристам из России въезд на свою территорию по шенгенским визам, выданным как Финляндией, так и другими странами ЕС, сообщило в пятницу агентство EFE со ссылкой на главу МИД Финляндии.

"Для всех туристов будет заблокирована возможность пересечения границы. Это касается как путешествующих по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и путешествующих по шенгенским визам, выданным другими странами", — приводит агентство слова главы МИД страны Пекки Хаависто (на фото).

По словам г-на Хаависто, ограничения, вероятно, начнут действовать со следующей недели, когда будет завершена техническая и юридическая подготовка этого шага. Однако, отмечается в сообщении, ограничения не затронут тех граждан России, которые прибывают в Финляндию по семейным обстоятельствам, по рабочим, учебным или гуманитарным целям. Напомним, что с 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский Союз по туристическим визам. Также россияне пока что могут пересекать в Мурманской области сухопутную границу с Норвегией, на входящей в Евросоюз.

Как мы сообщали , ранее Пекка Хаависто заявил, что , что "Не исключено, что Евросоюз полностью прекратит выдачу россиянам туристических виз, Финляндия готова к более жестким мерам. Сейчас мы ждем рекомендаций ЕС".

По его словам, "если ЕС решит полностью запретить туристические визы, а я считаю это возможным, то у стран ЕС и Финляндии должен быть запасной вариант.

Чтобы журналисты или гражданские активисты могли подать заявление на получение визы. Такой подход был принят странами Балтии", — добавил г-н Хаависто.

"ЕС должен быть един при введении запрета на выдачу виз. Нас очень устраивает, если бы ЕС увязывал визы с санкциями, и в этом случае они бы имплементировались всем Евросоюзом и имели бы четкую правовую основу. Мы готовы к ограничениям", — заключил г-н Хаависто.

/TOURBUS.RU