«Аэрофлот» возобновляет полеты в Коломбо, Бангкок и Гоа

Продажа билетов в Коломбо и Бангкок уже открыта, в Гоа - начнется в ближайшее время

«Аэрофлот» с октября возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, - сообщили нам сегодня в пресс-службе компании.

С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю.

С 30 октября «Аэрофлот» вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а с 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа.

Продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.

"Аэрофлот" в зимнем расписании планирует начать летать из Москвы в Египет и Индию, сообщил ранее в этом месяце гендиректор компании Сергей Александровский. "Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Гоа", — сказал Александровский журналистам в ходе прошедшего в начале сентября Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

"Мы сохраняем два турецких направления — Стамбул и Анталью (с сезонным изменением частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы, — отметил г-н Александровский. — Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай".

С небольшими изменениями "Аэрофлот" продолжит зарубежную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эль-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку, отметил глава компании.

"По внутренней маршрутной сети мы запланировали ряд новых направлений, которые "Аэрофлот" раньше не выполнял — планируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи", — заключил г-н Александровский.

По информации «Интерфакса», на конец прошлого года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 356 воздушных судов: около 80% из них составляли Boeing и Airbus, 20% — российские SSJ100.

В начале месяца сообщалось, что группа подписала соглашение о поставке до 2030 года 339 отечественных самолетов: 210 МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214

/TOURBUS.RU