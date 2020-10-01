Новости Президент Турции поручил разработать альтернативу платежной системе «Мир» Пока что отказ части турецких банков от работы с картами «Мир» не снизил спрос на отдых в этой стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам совместно с РФ разработать альтернативы платежной системе «Мир», в ближайшие часы он проведет совещания по этому вопросу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал A Haber. Г-н Эрдоган заявил, что может принять решение по перспективам использования карт «Мир» в Турции 23 сентября. По словам корреспондента A Haber, турецкие ведомства и сами министры уже обратились к Москве с предложением создать альтернативу системе «Мир» и начали переговоры. При этом журналист не уточнил, какие именно альтернативы рассматриваются. Отказ части турецких банков от работы с российскими картами «Мир» не снизит интерес россиян к отдыху в Турции, отказов от уже забронированных туров по этой причине нет и не ожидается, сообщает между тем Ассоциация туроператоров России. «Для туристов, которые едут в турецкие отели с системой «все включено», наличие карты «Мир» в принципе не обязательно – больше половины отдыхающих вообще редко куда-либо выезжают за пределы отеля кроме экскурсий, приобретенных у туроператора. А их можно оплатить и наличными. Подавляющее большинство тех, кто покидает отели, отправляются на шопинг в ближайший курортный поселок, и тратят они не слишком значительные суммы, чаще всего в пределах взятых с собой $100-150 наличными», — говорится в сообщении. Как отмечают в АТОР, сложнее придется туристам, выезжающим в экскурсионные туры в Стамбул. «Здесь нет системы все включено, а отдых городской. В этом зимнем сезоне в Стамбуле ожидают около 400 тыс. российских туристов. Но здесь россияне смогут пользоваться терминалами трех банков, которые принимают «Мир», они имеют достаточно широкую сеть банкоматов. И, опять таки, в Стамбуле можно будет пользоваться наличными. При желании можно купить лиры в Турции за наличные рубли», — добавили в ассоциации. По прогнозам туроператоров, спрос на отдых в Турции из-за сложностей с приемом российских карт не снизится. «Все опрошенные компании сходятся в том, что фактор приема российских карт на территории той или иной страны не определяет степень интереса к направлению. Особенно в условиях острейшего дефицита зарубежных туров на рынке. Это фактор дополнительного удобства туристов, не более. Отказов от поездок из-за сложностей с картами «Мир» в Турции на рынке не фиксируют и не ждут, снижения спроса – тоже», — подчеркивают в АТОР. В ассоциации отмечают, что очень высокий спрос сейчас наблюдается на многих направлениях, где «Мир» не принимают. Это Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Сейшелы — практически все доступные «дальние» зарубежные направления. При этом ажиотажного спроса на страны СНГ, где российские карты работают, нет. Между тем, единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в своей инфраструктуре, а также действие кобейджинговых карт Uzcard — "Мир" за рубежом, говорится сегодня в сообщении процессингового центра. По данным пресс-службы, кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" при этом работают в штатном режиме на территории Узбекистана. Напомним, ранее сообщалось, что в картами «Мир» перестали работать некоторые банки Вьетнама и Казахстана. /TOURBUS.RU



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