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23 сентября
АТОР: Волнения в Иране пока что не угрожают нашим туристам

Масштабные протесты вспыхнули в стране несколько дней назад


 

Обстановка в популярных туристических регионах Ирана спокойная, российским туристам ничего не угрожает, однако если протесты в стране не прекратятся, то турпоток заметно снизится, считают в Ассоциации туроператоров России, мнением которой поделился сегодня «Интерфакс».

Напомним, что масштабные протесты вспыхнули в Иране несколько дней назад из-за смерти девушки, скончавшейся после задержания полицией нравов за неправильно надетый хиджаб.

 

«Туроператоры включают в свои иранские программы такие города, как Тегеран, Шираз, один из самых древних городов планеты Персеполис, Исфахан, остров Киш, город Язд, пустыню Лут и провинцию Керман. Туристическая жизнь в этих городах не затронута произошедшими событиями.

Обстановка там спокойная, никаких волнений не происходило, туристические объекты работают в штатном режиме. А массовые протесты затронули, в первую очередь, Курдистан», — рассказали в ассоциации.

 

Как отметили в АТОР, туристы не волнуются, однако задают вопросы по поводу дресс-кода, чтобы не вызвать на себя негатив. Что касается новых заездов, то пока события в стране, не приводят к аннуляции забронированных туров.

Однако в ассоциации считают, что если волнения не прекратятся, то турпоток в страну снизится, потому что многие туристы перед поездкой в ту или иную страну мониторят обстановку там, и, если находят ее небезопасной, то отказываются от путешествия.

 

Как мы сообщали недавно, окончательно Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму. Ранее безвизовый обмен осуществлялся по временным соглашениям.

 

Отметим также, что, как мы сообщали ранее, в начале этого месяца туроператор Fun&Sun сзапустил полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air. "Мы предлагаем туристические программы в Иран на гарантированных блоках регулярных рейсов авиакомпании Mahan Air. Вылеты в Тегеран из Москвы запланированы еженедельно по средам с 7 сентября по 26 октября из аэропорта "Шереметьево". Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тыс. рублей на человека с размещением в гостиницах 4* и завтраками", — рассказали в компании.

 

Также ранее сообщалось, что между РФ и Ираном есть договоренность о скором запуске в стране российской национальной платежной системы "Мир".

Сейчас рейсы между столицами РФ и Ирана выполняют"Аэрофлот",  Nordwind и Mahan Air. Также рейсы из Астрахани в иранский город Решт начал выполнять Pars Аir

/TOURBUS.RU

 


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