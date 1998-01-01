C 1 октября Таиланд отменит последние антикоронавирусные ограничения

Власти Таиланда приняли решение с 1 октября отменить оставшиеся ковидные ограничения на въезд иностранных гостей, сообщает АТОР. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на министра здравоохранения Анутин Чарнвиракул, выступившего после заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям 22 сентября.

Напомним, пару дней назад решением кабинета министров Таиланда, Covid-19 был исключен из списка заболеваний, препятствующих въезду в королевство. Что по сути означало отмену всех ограничений.

Для того, чтобы решение об отмене ограничений вступило в силу, оно должно быть опубликовано в «Королевской газете».

Полное снятие ограничений на въезд, наряду с понижением цен на туры за счет, в том числе, готовящихся чартерных программ, дает Таиланду шансы стать в зимнем сезоне одним из пяти самых популярных направлений для россиян, - считают эксперты АТОР.

Так, в «Пегас Туристик» фиксируют активные продажи недавно выставленных туров, сформированных на прямых чартерных рейсах авиакомпании «Икар».

В «Русском Экспрессе» рассказывают, что продали уже половину блочных мест на Etihad на период новогодних праздников. Туристы ANEX Tour тоже уже начинают присматриваться к новогоднему Таиланду, покупают пакетные туры в королевство, в том числе с перелетом через Анталью.

Активны в вопросе покупки туров в Таиланд на новогодние праздники и туристы TEZ Tour. В компании, характеризуя спрос, назвали его динамичным. «На данный момент по количеству бронирований туров в Таиланд новогодние праздники - это самый популярный период», – уточнили в TEZ Tour.

Пользуется хорошим спросом новогодний Таиланд и у клиентов Space Travel. В компании рассказали, что отмечают высокий спрос на туры в Таиландс конца лета. Довольно быстро разбираются новогодние туры в Таиланд и в компании PAC Group.

Много желающих отправиться на Новый год в Таиланд и среди туристов ПАКС, «Интурист». У ПАКС Таиланд занимает третье место по объёмам после Египта и ОАЭ.

Напомним, что недавно было объявлено, что в зимний период к прямым рейсам «Аэрофлота» на Пхукет, стартующим 30 октября, добавились чартерные рейсы а/к IKAR на Пхукет с 29 октября.

Также туроператоры берут блоки мест на Пхукет и в Бангкок на рейсах казахстанских авиакомпаний, а также предлагают туры в Таиланд из Антальи. Помимо этого сохраняется возможность покупать туры в Таиланд, сформированные на базе стыковочных рейсов, через Катар и ОАЭ.

«С учетом пусть недостаточного, но приемлемого количества перевозки и привлекательных цен, Таиланд имеет все шансы стать одним из самых привлекательных зимних направлений», отмечают эксперты Ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU