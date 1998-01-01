«Аэрофлот» вернет деньги мобилизованным россиянам

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возвращать деньги мобилизованным гражданам РФ, которые приобрели авиабилеты до 21 сентября 2022 года, вернуть деньги смогут и путешествующие с ними члены семьи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету. «Аэрофлот» признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки», — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, для возврата денег необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора, и возврат денежных средств: повестка, мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние, документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учете и др.

«При предъявлении иных документов решение о возврате денежных средств будет приниматься при обращении по месту приобретения авиабилета», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

В компании добавили, что вернуть деньги за свои авиабилеты смогут не только сами мобилизованные граждане, то и те пассажиры, которые планировали путешествовать вместе с ними. Среди них – члены семьи, следующие совместно на одном рейсе с гражданином, при предъявлении документов, подтверждающих родство; члены семьи, не следующие совместно c мобилизованным, при предъявлении документов, подтверждающих родство, а также пассажиры, оформленные с попадающим под призыв в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).

«Если пассажир, призванный в ходе частичной мобилизации, убыл по месту службы и не может лично обратиться для проведения вынужденного возврата денежных средств, возврат возможно произвести третьему лицу при предъявлении вышеуказанных документов или их копий, а также доверенности на получение денежных средств по перевозочному документу пассажира», — пояснили в «Аэрофлоте».

Если у пассажира, который купил авиабилет на официальном сайте или через контакт-центр ПАО «Аэрофлот», лично не получится обратиться в офис продаж авиабилетов, то запрос на возврат денежных средств возможно оставить через форму обратной связи на сайте перевозчика с приложением документов.

/TOURBUS.RU