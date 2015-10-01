Fun&Sun поставит чартеры на курорт Шерегеш из трех городов России

Программа горнолыжных чартеров на кузбасские склоны продлится с начала декабря по конец марта

Чартерная программа авиакомпании «Уральские авиалинии» на горнолыжный курорт Шерегеш на Кузбассе в этом зимнем сезоне стартует с 4 декабря из трех городов – Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.

«В сезоне Зима 2022/23 мы вновь запускаем чартеры на самый популярный курорт Сибири – Шерегеш и планируем полетную программу сразу из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии». Чартерные рейсы будут реализовываться при поддержке Ростуризма и правительства Кузбасса в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — рассказали в компании.

Как отметили в Fun&Sun, чартерная программа на Шерегеш запланирована с 4 декабря 2022 по 26 марта 2023 по воскресеньям.

«Первый чартерный рейс в Шерегеш из Москвы загружен более чем на 70%. Туристы выбирают курорт из-за его современной инфраструктуры и качественных трасс разного уровня сложности, кипучей ночной жизни и богатой событийной программы.

Также в Шерегеше нравится фрирайдерам, которых привлекает снег-пухляк», — пояснили в компании.

Fun&Sun предлагает путевки на курорт продолжительностью ctvm ночей. В пакетные туры входят: перелет с багажом и местом для спортинвентаря, проживание, трансферы. Размещение туроператор предлагает в отелях с гарантированными номерами.

Стоимость туров с вылетом из Москвы и Петербурга начинается от 25 тыс. рублей за человека, из Екатеринбурга – от 20 тыс. рублей.

Чартерные программы в Шерегеш выполняются, начиная с зимнего сезона 2019/2020 года. Как ранее сообщали в пресс-службе туроператора, по итогам предыдущего сезона чартерами на курорт воспользовались порядка 2,8 тыс. туристов.|

/TOURBUS.RU