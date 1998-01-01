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22 сентября
Coral Travel полетит на Шри-Ланку на крыльях Azur air

Ранее об организации программ на Шри-Ланку из Москвы, Петербурга, Красноярска и Новосибирска заявили Anex Tour и «Интурист»


 

Coral Travel стал третьим туроператором, предлагающим турпакеты с прямым перелетом на Шри-Ланку из Москвы, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

«Пакетные туры на Шри-Ланку на прямых рейсах появятся в ассортименте еще одного туроператора. О старте полётной программы на рейсах AZUR air из Москвы с 1 ноября заявила компания Coral Travel», — говорится в сообщении.

 

В АТОР напоминают, что ранее об организации программ на Шри-Ланку из Москвы, Петербурга, Красноярска и Новосибирска заявили туроператоры Anex Tour и «Интурист».

«По данным системы бронирования туроператора, стоимость тур на 8 ночей с включенным авиаперелетом начинаются от 154 тыс. рублей на двоих (отель 2* без питания). Аналогичный тур с завтраками – от 160 тыс. рублей на двоих. При этом при покупке самостоятельного тура только билеты на двоих с одной стыковкой обойдутся от 130 тыс. рублей на двоих», — отмечают в ассоциации.

 

Как напоминает «Интерфакс», в начале июня "Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Коломбо "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку". Продажа билетов на рейсы была закрыта.

 

Напомним также, что ранее мы сообщали, что Россия предложила властям Шри-Ланки признать электронную платежную систему «Мир», чтобы увеличить приток российских туристов в страну, сообщает газета Daily Mirror.

«Подключение Шри-Ланки к системе денежных переводов Банка России и запуск на острове платежной системы «Мир» позволит наладить прямую финансовую связь и обмен валюты, сократить транзакционные потери, сделать стабильным процесс переводов средств.

Внедрение платежной системы будет иметь опережающее влияние на туристическую отрасль», — заявил минувшим летом атташе посольства РФ в Коломбо Алексея Целещева на бизнес-форуме в Коломбо.


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