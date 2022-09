Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Таиланд рассчитывает принять в этом году до 10 млн иностранных туристов Около 250 тыс. из этого числа должны составить российские туристы

Экономика Таиланда вошла в фазу роста после снятия летом антиковидных ограничений для иностранных туристов, до конца года власти королевства рассчитывают принять 8-10 млн путешественников, сообщает сегодня издание The Diplomat, которое цитирует «Интерфакс». «Власти Таиланда уверены, что экономика страны вступила в фазу восстановления после более чем двух лет вялого роста из-за пандемии COVID-19. Основной движущей силой этого восстановления станет туризм благодаря снятию антиковидных ограничений. По итогам 2022 года Таиланд планирует принять от 8 до 10 млн иностранных туристов, это в 18-20 раз больше, чем в 2021 году (428 тыс.)», — пишет издание. Как считают в правительстве, в следующем году Таиланд сможет принять 80% туристов от уровня допандемийного 2019 года, а доходы отрасли вырастут до $64,5 млрд. В 2020 году турпоток в Таиланд составил 6,7 млн иностранных гостей, большинство из которых посетили королевство до марта, когда была объявлена пандемия COVID-19. «Цель правительства Таиланда в 30 с лишним миллионов посетителей в следующем году оптимистична. До пандемии страна сильно зависела от посетителей из Китая. В 2019 году Таиланд принял 11 млн китайских туристов, это более четверти от общего числа туристов за год. Однако стратегия китайского правительства «нулевая терпимость к COVID» практически задушила выездной туризм», — пишет The Diplomat. Ранее исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате заявляла, что Таиланд по итогам 2022 года рассчитывает принять 250 тыс. российских туристов, а с января по сентябрь в стране побывало 90 тыс. россиян. Вместе с тем, как сообщает газета The Bangkok Post, Таиланд принял с января по май 2022 года лишь 36,2 тыс. китайских туристов за первые пять месяцев этого года. При этом власти Таиланда выразили некоторую уверенность, что их число может возрасти до 500 тыс. к концу 2022 года. Если турпоток из Китая достигнет полумиллиона, это все равно очень низкие показатели по сравнению с допандемийным периодом. The Diplomat также отмечает, что экономика Таиланда, вторая по величине среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сильно зависит от туризма. И если в 2019 году въездной туризм почти достиг отметки в 40 млн, а вклад отрасли в ВВП составлял около 20%, то в 2021 году туризм страны стагнировал: темпы роста составили всего 1,5%. По слова министра финансов Таиланда Архома Термпиттаяпайсита, экономика страны вырастет на 3-3,5% по итогам 2022 года и на 3-4% в 2023 году. Этому будут способствовать приток иностранных туристов и увеличение экспорта. В свою очередь, Азиатский банк развития прогнозирует, что экономика Таиланда вырастет на 2,9% в 2022 году, это является самым медленным темпом среди шести крупнейших экономик АСЕАН, и на 4,2% в следующем году. Таиланд с 1 июля возобновил прием иностранных туристов, ослабив антиковидные ограничения. Так, россияне могут въехать с сертификатом вакцинации «Спутником V» («Спутник Лайт» в качестве бустера). Непривитые туристы могут посетить королевство со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид. Напомним, что "Аэрофлот" 30 октября планирует запустить прямой рейс на остров Пхукет. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300, время в пути составит чуть больше 9 часов. Туроператора Pegas Touristik также начал продажу туров на собственных прямых чартерных рейсах на остров Пхукет из Москвы. По информации АТОР, полетная программа базируется на прямых рейсах авиакомпании Pegas Fly («Икар»»), стартует с 29 октября и запланирована до конца марта. Полеты будут выполнять борта Boeing B 777-200 из московского аэропорта «Шереметьево» Частота рейсов заявлена 4 рейса в неделю. На базе этой программы у сформированы пакетные туры продолжительностью до 30 ночей. /TOURBUS.RU

