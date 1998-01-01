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22 сентября
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"Аэроэкспресс" с 1 октября повысит стоимость проезда/ "Уральские авиалинии" переходят на новую систему бронирования/ SCAT открывает рейсы из Санкт-Петербурга в Астану
"Аэроэкспресс" с 1 октября повысит стоимость проезда
"Аэроэкспресс" с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам, говорится на сайте компании. В частности, вырастет цена билета по тарифу "Стандарт", которая сейчас составляет 450 руб. С октября при покупке билета не позднее чем за день до поездки на сайте или в мобильном приложении компании его стоимость повысится до 470 руб.
При покупке билета в день поездки независимо от канала продаж (кассы, билетные автоматы, сайт, мобильное приложение) он будет стоить 500 руб. Цена билета по тарифу "Туда-обратно" вырастет с 850 до 950 руб.
Стоимость билета по тарифу "Семейный туда-обратно", а также абонементы и тарифы группы "Подписка" останутся без изменений, отмечается в сообщении. Проезд в экспресс-автобусах, которые курсируют до аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", также не подорожает.
"Уральские авиалинии" переходят на новую систему бронирования
Авиакомпания "Уральские авиалинии" 1 октября начнет переход на новую систему бронирования, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания сделала выбор в пользу "Сирена-трэвел". Контракт предусматривает единый пакет продуктов, который покрывает все наши запросы: хранение и управление ресурсами "Леонардо", система регистрации "Астра", терминал для оформления билетов "Сирена", — отметили представители компании.
На сайте авиакомпании отмечается, что сервис онлайн-регистрации начал постепенно отключаться уже 22 сентября. Основные плановые технические работы по миграции начнутся 1 октября. В этот период временно будет отключен функционал ряда сервисов. В их числе: поиск и покупка авиабилетов, онлайн-регистрация, управление бронированием, расписание рейсов, онлайн-табло вылетов.
До введения санкций в связи с ситуацией в Украине большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" — американской Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" — испанской Amadeus. С российскими системами "Леонардо" и "Онлайн резервейшн систем" работали перевозчики, ориентированные на внутренние рейсы — в том числе Red Wings, "РусЛайн", "Ямал", "ЮТэйр", "Азимут".
А/к SCAT открывает рейсы из Санкт-Петербурга в Астану
Казахстанская авиакомпания SCAT открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Казахстана — Астану, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").
"С 30 октября авиакомпания SCAT Airlines приступит к выполнению рейсов из северной столицы в Астану. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
На маршруте будет эксплуатироваться воздушное судно Boeing-737. Ранее, в июне 2022 года, SCAT запустила прямое сообщение между Петербургом и казахстанским Актау.
SCAT — крупный авиаперевозчик Казахстана. Парк насчитывает в настоящее время 29 самолетов производства США и Канады. По итогам 2021 года компания перевезла 2,1 млн пассажиров (рост в 1,7 раза к 2020 году), в январе-июне 2022 года — 1,2 млн пассажиров (рост на 33,3% к первому полугодию прошлого года).
/TOURBUS.RU
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