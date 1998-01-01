Новости Горячие авиановости "Аэроэкспресс" с 1 октября повысит стоимость проезда/ "Уральские авиалинии" переходят на новую систему бронирования/ SCAT открывает рейсы из Санкт-Петербурга в Астану

"Аэроэкспресс" с 1 октября повысит стоимость проезда "Аэроэкспресс" с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам, говорится на сайте компании. В частности, вырастет цена билета по тарифу "Стандарт", которая сейчас составляет 450 руб. С октября при покупке билета не позднее чем за день до поездки на сайте или в мобильном приложении компании его стоимость повысится до 470 руб. При покупке билета в день поездки независимо от канала продаж (кассы, билетные автоматы, сайт, мобильное приложение) он будет стоить 500 руб. Цена билета по тарифу "Туда-обратно" вырастет с 850 до 950 руб. Стоимость билета по тарифу "Семейный туда-обратно", а также абонементы и тарифы группы "Подписка" останутся без изменений, отмечается в сообщении. Проезд в экспресс-автобусах, которые курсируют до аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", также не подорожает. "Уральские авиалинии" переходят на новую систему бронирования Авиакомпания "Уральские авиалинии" 1 октября начнет переход на новую систему бронирования, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Авиакомпания сделала выбор в пользу "Сирена-трэвел". Контракт предусматривает единый пакет продуктов, который покрывает все наши запросы: хранение и управление ресурсами "Леонардо", система регистрации "Астра", терминал для оформления билетов "Сирена", — отметили представители компании. На сайте авиакомпании отмечается, что сервис онлайн-регистрации начал постепенно отключаться уже 22 сентября. Основные плановые технические работы по миграции начнутся 1 октября. В этот период временно будет отключен функционал ряда сервисов. В их числе: поиск и покупка авиабилетов, онлайн-регистрация, управление бронированием, расписание рейсов, онлайн-табло вылетов. До введения санкций в связи с ситуацией в Украине большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" — американской Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" — испанской Amadeus. С российскими системами "Леонардо" и "Онлайн резервейшн систем" работали перевозчики, ориентированные на внутренние рейсы — в том числе Red Wings, "РусЛайн", "Ямал", "ЮТэйр", "Азимут". А/к SCAT открывает рейсы из Санкт-Петербурга в Астану Казахстанская авиакомпания SCAT открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Казахстана — Астану, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково"). "С 30 октября авиакомпания SCAT Airlines приступит к выполнению рейсов из северной столицы в Астану. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении. На маршруте будет эксплуатироваться воздушное судно Boeing-737. Ранее, в июне 2022 года, SCAT запустила прямое сообщение между Петербургом и казахстанским Актау. SCAT — крупный авиаперевозчик Казахстана. Парк насчитывает в настоящее время 29 самолетов производства США и Канады. По итогам 2021 года компания перевезла 2,1 млн пассажиров (рост в 1,7 раза к 2020 году), в январе-июне 2022 года — 1,2 млн пассажиров (рост на 33,3% к первому полугодию прошлого года). /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка