«Интурист» запустил новые организованные туры в Северную Осетию

Как сообщает АТОР, туроператор «Интурист» при поддержке Ростуризма запустил новые организованные туры в Северную Осетию. Полетная программа из Москвы во Владикавказ стартовала 18 сентября и продлится до 13 октября. Рейсы выполняет авиакомпания S7.

После завершения программы туристы могут отправляться в Осетию на регулярных рейсах. Туры рассчитаны круглогодично. Самолеты с туристами летают во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям.

«В конце сентября – начале октября здесь еще по-летнему теплая погода. Туристов ждет уютный Владикавказ с прогулочными маршрутами по историческому центру, живописные ущелья, горные водопады, реликтовые леса Дигории, старинные родовые башни и конечно, знаменитая осетинская кухня.

Осетия – это традиции и культура, в которых более чем тысячелетняя история», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В ассортименте туроператора «Интурист» по Осетии есть короткие туры выходного дня на две ночи, а также полноценные недельные программы на 6–8 ночей.

Стоимость тура выходного дня стартует от 35 тыс. руб. на двоих с авиаперелетом. Тур на 6 – 8 ночей стоит от 121 тыс. руб. с авиаперелетом на двоих. Также у туроператора можно отдельно купить наземные услуги.

Напомним, что ранее в рамках Восточного экономического форума Ростуризм, Республика Саха (Якутия) и туроператор «Интурист» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ в том числе и организацию чартерных рейсов и специальных туристических программ в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По информации правительства Якутии, в рамках чартерной полетной программы из центральных регионов России в республику будет организовано не менее шести парных чартерных рейсов.

В интервью «Интерфаксу» глава республики Айсен Николаев сообщил, что чартеры в Якутию будут запущены к 1 декабря – к старту фестиваля «Зима начинается с Якутии».

По его словам, вся действующая в регионе инфраструктура готова справиться с увеличением турпотока из-за чартеров и событийных мероприятий.

По информации пресс-службы «Интуриста», туристические программы в Якутию – в активной разработке. Детали полетной и экскурсионных программ будут представлены позже, как и цены на туры.

/TOURBUS.RU