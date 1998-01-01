Георгий Мохов: «Туристам следует проверить свой мобилизационный статус, прежде чем отправляться за рубеж»

Российским туристам следует проверить свой мобилизационный статус, прежде чем отправляться за рубеж после объявления частичной мобилизации, иначе им грозит уголовный срок, сообщил «Интерфаксу» глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов (на фото).

"В законе написано, что запрещается выезд военнообязанных граждан с момента объявления мобилизации с постоянного места жительства. В тот момент, когда гражданин попадает в список по своему статусу мобилизации в число резервистов, согласно закону, он не может выезжать с постоянного места жительства.

Если есть военная специальность, если человек проходил службу в рядах вооружённых сил РФ, если возраст до 35 лет, то это первая категория мобилизации. С большой долей вероятности сейчас этим туристам лучше не путешествовать за рубеж, чтобы по возвращении не получить уголовную статью за уклонение от призыва.

Нужно пересмотреть свои планы на отдых. Что касается отдыха в РФ, без мобилизационного предписания, то я пока риска не вижу», — сказал он.

Как отметил г-н Мохов, пока не понятно, как именно будут вручать гражданам России мобилизационные повестки.

«В постановлении правительства "Положение о призыве граждан по мобилизации 852" указано, что срок и место явки граждан, подлежащих призыву в мобилизацию определяется планом перевода воинской части с мирного времени на военное, планом проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов и указывается во вручаемых гражданам мобилизационных предписаниях.

Как они будут эти мобилизационные предписания вручать — не понятно. Возможно, через портал госуслуг. Но я могу ошибаться», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что, исходя из логики законодательства действительно существует ограничение на выезд.

«А вот когда юридически возникает ограничение на выезд — это пока не очевидно: с момента подписания президентом указа или с момента подписания военным комиссаром предписания о мобилизации конкретного человека», — заключил он.

Ранее вчера глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что пока что никаких дополнительных ограничений на выезд за границу для россиян нет."Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось", — написала г-жа Догузова в своём телеграм-канале.

"Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", — отметила она.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что частичная мобилизация не подразумевает ограничений на передвижение из субъекта в субъект РФ.

"У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводится не будет" — сказал г-н Картаполов журналистам в среду.

Он также обратился к тем, кто, возможно, подпадут под мобилизацию: "Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края".

/TOURBUS.RU