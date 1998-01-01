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«Застрявшие» в Тегеране российские туристы продолжили путь в Венесуэлу

Россияне более, чем на сутки задержались в столице Ирана из-за неисправности самолета авиакомпании Conviasa

«Застрявшие» в Тегеране более чем на сутки из-за неисправности самолета авиакомпании Conviasa российские туристы вылетели в Венесуэлу, сообщила сегодня днем глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Борт с российскими туристами только что вылетел из Тегерана в Порламар. Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что авиакомпания Conviasa выполняет рейсы из Москвы на остров Маргарита в Венесуэле с посадкой в Тегеране, где ее самолеты производят дозаправку. Перелет занимает около 20 часов. Ранее представитель авиакомпании в России сообщал, что она сотрудничает с туроператорами «Интурист» и TEZ Tour, на каждом рейсе летят более cта организованных туристов.

Как сообщалось ранее, около ста туристов накануне вечером «застряли» в иранской столице из-за поломки авиалайнера.. Все туристы оперативно получили разрешения на въезд в Иран и были размещены в гостиницах.

Представители туроператора «Интурист» объяснили, что авиакомпания была готова отправить за путешественниками запасной борт, но его пролет не согласовали «недружественные страны», так как Венесуэла и Иран тоже находятся под санкциями.

Напомним, что на минувшей неделе на площадке выставки «Отдых Leisure 2022» состоялся пресс-брифинг министерства туризма Венесуэлы и авиакомпании Conviasa, на котором было заявлено о запуске к концу года прямых рейсов из Москвы на остров Маргарита. Так, по словам директора представительства авиакомпании Хосе Мануэля Сотильо Берналя уже запланирован более короткий, без промежуточной пересадки в Каракасе, так называемый «Северный маршрут» над Атлантикой. Он значительно сократит время в полете: с 20 до 15 часов.

Но обратный путь пока будет лежать по старому маршруту: Маргарита – Каракас – Тегеран – Москва.

/TOURBUS.RU