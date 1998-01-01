«Карточные туры» набирают обороты

Большинство турагентов регулярно сталкивается с запросами на организацию путешествий за границу за картами зарубежных банков. Такие выводы содержатся в новом исследовании от сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru. Эксперты сервиса опросили более двухсот турагентов из 30-ти городов России.

Как выяснилось, запросы на «карточные туры» в зарубежные страны получали более половины российских турагентов (53%). При этом работать с ними решаются не все: охотно продают такие поездки 35% опрошенных, а 18% предпочитают не работать с подобными запросами.

Среди причин, которые препятствуют работе с «карточными турами», они выделяют нехватку опыта и сложность в организации поездок, отсутствие полной информации об условиях туров, а также их высокую стоимость.

Около 11% тревел-профессионалов не фиксируют входящие заявки на поездки за картами, но самостоятельно проактивно предлагают такие путешествия российским туристам.

Среди турагентов, которые работают с «карточными турами», 88% отмечают, что им поступает до пяти запросов ежемесячно. Около 4% получают до 10 запросов, еще 8% респондентов получают более 10 заявок каждый месяц.

Для желающих отправиться за границу за банковской картой тревел-профессионалы, как правило, формируют индивидуальные туры — 52% респондентов работают таким образом. Еще 38% опрошенных продают готовые пакетные предложения от туроператоров, а 10% рассказали, что используют оба варианта для организации поездок.

Продолжительность «карточных туров» зачастую составляет не более недели – опрошенные фиксируют спрос на поездки сроком от 1 до 3 дней (47%) и от 4 до 7 дней (также 47% голосов). Спрос на более длительные путешествия – от 8 до 14 дней – отмечают лишь 6% профессионалов туриндустрии. С запросами на длительные туры (более двух недель) турагенты не сталкиваются.

Что касается стоимости, больше половины опрошенных – 59% – отмечают, что наиболее востребованы туры по цене от 40 000 до 70 000 рублей. Реже туристы приобретают путевки стоимостью до 40 000 рублей – об этом рассказали 24% российских турагентов. Путешествия стоимостью от 70 000 до 100 000 рублей продавали только 10% респондентов. Поездки на сумму более 100 000 рублей менее востребованы – лишь 7% опрошенных работали с подобными предложениями.

Говоря о популярных направлениях, специалисты индустрии отмечают, что наибольший спрос приходится на страны СНГ. Чаще всего туристы едут в Узбекистан – об этом рассказали 48% опрошенных. Поездки в Казахстан организуют 45% респондентов, в Армению – 28%. Путешествия в Турцию довелось организовать 21% опрошенных, в Киргизию – 17%, в Белоруссию – 14%, в Грузию – 10% и Азербайджан – 7% агентов.

Большинство тревел-профессионалов (71%) поделились, что для путешествий за картами зарубежных банков россияне чаще всего выбирают прямые авиаперелеты. Около 18% опрошенных рассказали, что их клиенты готовы приобретать авиарейсы с пересадками в Турции или странах Ближнего Востока, 14% заявили, что их туристы нередко добираются до страны назначения на личном автомобиле.

Столько же турагентов (14%) отметили, что клиенты комбинируют самолеты и наземный транспорт в одной поездке. Путешествия на автобусе не пользуются большой популярностью – 4% респондентов отмечали этот вариант, а ж/д транспорт не востребован вовсе.

Несмотря на спрос, который фиксирует большинство опрошенных специалистов, 36% всех респондентов заявили, что не получали запросы на поездки за банковскими картами в зарубежные страны.

/TOURBUS.RU