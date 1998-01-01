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Russian Business Travel & MICE Award 2022 – голосование завершается

Всего девять дней остаётся до окончания онлайн-голосования за соискателей премии ведущей отраслевой награды

За три с половиной месяца открытого голосования за номинантов главной профессиональной премии в области MICE и делового туризма Russian Business Travel & MICE Award, подано почти 260 тысяч голосов.

Лидеров российского рынка MICE и делового туризма в этом году определяют в 15 номинациях – лучшие конгрессные гостиницы Москвы и регионов России, альтернативные площадки для проведения мероприятий, региональные конгрессно-выставочные центры, весезонные курорты, лучшие организаторы конференций, инсентив-программ и business travel агентства, лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel, лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации, лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии.

Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Голосование продлится до 30 сентября. А на финальном этапе – с 1 октября – к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка. Такой механизм определения лучших действует уже много лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Важное новшество, анонсированное организаторами награды, – с этого года результаты премии будут учитываться при расчете «Рейтинга событийного потенциала регионов» в показателе «Продвижение территории как событийной дестинации».

Причём, будут учитываются, как количественные и качественные показатели региональных игроков в профильных номинациях, так и результаты в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации».

Победители и лауреаты Russian Business Travel & MICE Award войдут в число номинантов Всероссийского конкурса Russian Travel Award, финал которого пройдет в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ежегодная национальная премия Russian Business Travel & MICE Award – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма.

Учредители награды RBT&MA – АНО «Проектный офис МICE» и медиахолдинг «Турбизнес». Поддержку проекту оказывают Торгово-промышленная Палата РФ и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Регион-партнер – Самарская область.

Торжественная церемония вручения наград пройдет 25 ноября в Самаре. Как всегда, она состоится в рамках масштабного отраслевого события – Всероссийского форума по деловому туризму. В этом году мероприятия Дня MICE уже прошли в Москве и ряде российских регионов.

Успейте проголосовать за лучших игроков российского рынка делового туризма!