Так в кредитной организации прокомментировали сообщения СМИ о том, что вслед за турецкими банками в Народном банке перестали принимать карты "Мир".

В свою очередь "ЦентрКредит", входящий в топ-10 банков Казахстана, планирует ограничить сотрудничество с системой "Мир", но других деталей пока не сообщает".