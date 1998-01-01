Новости «Известия»: C картами «Мир» перестали работать вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык» Ранее с российской платежной системой прекратили работать два ведущих банка Турции

Как сообщает сегодня газета «Известия», вслед за турецкими банками кредитные организации других стран, которые ранее принимали карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой. В call-центре вьетнамского банка BIDV сообщили, что больше не принимают карты «Мир». По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет. В Народном банке Казахстана («Халык банк») также перестали принимать карты «Мир». В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. В ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что зарубежные партнёры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир». В то же время "Интерфакс" сегодня сообщает, что "Народный банк, крупнейший банк Казахстана, перестал обслуживать карты российской платежной системы "Мир" в своей банкоматной сети с весны текущего года, новые ограничения с тех пор не вводились, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в банке. При этом картами "Мир" по-прежнему можно расплачиваться через обслуживаемые банком POS-терминалы. Так в кредитной организации прокомментировали сообщения СМИ о том, что вслед за турецкими банками в Народном банке перестали принимать карты "Мир". В свою очередь "ЦентрКредит", входящий в топ-10 банков Казахстана, планирует ограничить сотрудничество с системой "Мир", но других деталей пока не сообщает". При этом на сайте платежной системы «Мир» сейчас закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении НСПК от 20 апреля 2022 года перечислялось, что «пластик» принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (в инфраструктуре платежной системы NAPAS — в банках BIDV и VRB) и в Казахстане (снять наличные и оплатить покупки можно было в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит). «Известиям» не удалось дозвониться до вьетнамского VRB, в call-центрах остальных банков Казахстана сказали, что обслуживают карты «Мир». Напомним, что 19 сентября турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановке работы с картами российской платежной системы. Такое решение было принято на фоне заявлений о возможных санкциях минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают «Мир». Крупные зарубежные банки чувствительны к сигналам, связанным с санкциями: для них важна работа с иностранной валютой, поэтому риски отключения от международных расчетов для них слишком велики, пояснил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, наиболее крупные публичные банки вынуждены учитывать эти риски и ограничивать прием нацкарт или, по крайней мере, не афишировать это партнерство. На решение о возобновлении приема нацкарт, скорее всего, будут влиять те же политические факторы, что и на отказ от него, полагает руководитель лаборатории блокчейна и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Он подчеркнул, что из-за большого числа контекстных факторов прогнозы давать сложно, однако в туристический сезон склонность банков возобновлять прием, скорее всего, будет выше. На этом фоне пресс-службы крупнейших российских банках рекомендуют россиянам запастись наличной иностранной валютой при поездках за рубеж. “Рекомендуем клиентам заблаговременно приобрести наличную иностранную валюту для любых поездок за рубеж и использовать ее во время отдыха. Это позволит избежать возможных рисков и расплачиваться в магазинах, ресторанах и экскурсионных бюро без ограничений. Также рекомендуем изучить правила обмена валют в стране назначения: в ряде государств доступна покупка национальной валюты за рубли, в этом случае достаточно взять на отдых требуемую сумму в рублях”, — заявили в банке ВТБ. /TOURBUS.RU



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