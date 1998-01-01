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20 сентября
MOLECULA Group организует фамтрип в Египет для профессионалов
Мероприятие организуется соместно с египетским партнером - принимающей компанией Arteria DMC
Российская компания MOLECULA Group совместно со своим партнёром в Египте – принимающей компанией Arteria DMC организуют в конце сентября масштабный фамтрип для профессионалов MICE-индустрии.
Поддержку мероприятию оказывают представительство по туризму Египта и авиакомпания Egypt Air.
Информационным партнёром выступает Медиахолдинг «Турбизнес».
Программа поездки очень увлекательная и насыщенная. Она включает посещение нового курорта Аламейн, расположенного на южном берегу Средиземного моря, Каира и Луксора.
Участники тура также совершат прогулку на фелуке, познакомятся с новыми круизными яхтами, осмотрят новые площадки и отели для проведения корпоративных мероприятий.
Следите за ходом фамтрипа в новостной ленте на портале «Турбизнес».
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