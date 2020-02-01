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21 сентября
Nouvelair Tunisie полетит из Петербурга на остров Джерба
Новые рейсы будут осуществляться раз в 10 дней на лайнерах Airbus А320-200
Авиакомпания Nouvelair Tunisie в середине ноября запускает прямой чартерный рейс из Петербурга на остров Джерба (Тунис), сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").
"С 15 ноября авиакомпания Nouvelair Tunisie начнет выполнять прямые рейсы между Петербургом и тунисским островом Джерба. Перевозчик будет совершать полеты раз в 10 дней в рамках туристической программы, запущенной в партнерстве с туристическим оператором "Экспресс Тур", — говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться на самолетах A320.
В августе текущего года Nouvelair уже открыла рейсы из Москвы и Петербурга в тунисский Монастир. Маршрутная сеть Nouvelair охватывает около 30 стран. Флот компании состоит из десяти Airbus А320-200.
«Спрос на тунисском направлении, безусловно, будет, и немаленький, – отмечал ранее подтверждает директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – Рынку катастрофически не хватает перевозки. Закрылась Европа, нет рейсов в Таиланд, Китай. На этом фоне можно ставить любые прямые рейсы, и, в отличие от прошлых лет, они будут востребованы.
Думаю, например, сейчас и остров Джерба, не слишком у нас популярный, был бы востребован, а тем более курортный Монастир».
Для въезда в Тунис россиянам не нужна виза. Из ковидных требований путешественникам старше 18 лет потребуется предъявить или сертификат о вакцинации (подходят все российские вакцины), или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов, или экспресс-тест на антиген (не более, чем за 24 часа до регистрации на рейс).
Детям до 18 лет не требуются никакие сертификаты о прививках или справки о тестировании.
/TOURBUS.RU
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