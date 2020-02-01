Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
21 сентября
Nouvelair Tunisie полетит из Петербурга на остров Джерба

Новые рейсы будут осуществляться раз в 10 дней на лайнерах Airbus А320-200


 

Авиакомпания Nouvelair Tunisie в середине ноября запускает прямой чартерный рейс из Петербурга на остров Джерба (Тунис), сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

 

"С 15 ноября авиакомпания Nouvelair Tunisie начнет выполнять прямые рейсы между Петербургом и тунисским островом Джерба. Перевозчик будет совершать полеты раз в 10 дней в рамках туристической программы, запущенной в партнерстве с туристическим оператором "Экспресс Тур", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолетах A320.

 

В августе текущего года Nouvelair уже открыла рейсы из Москвы и Петербурга в тунисский Монастир. Маршрутная сеть Nouvelair охватывает около 30 стран. Флот компании состоит из десяти Airbus А320-200.

 

«Спрос на тунисском направлении, безусловно, будет, и немаленький, – отмечал ранее подтверждает директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – Рынку катастрофически не хватает перевозки. Закрылась Европа, нет рейсов в Таиланд, Китай. На этом фоне можно ставить любые прямые рейсы, и, в отличие от прошлых лет, они будут востребованы.

Думаю, например, сейчас и остров Джерба, не слишком у нас популярный, был бы востребован, а тем более курортный Монастир».

 

Для въезда в Тунис россиянам не нужна виза. Из ковидных требований путешественникам старше 18 лет потребуется предъявить или сертификат о вакцинации (подходят все российские вакцины), или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов, или экспресс-тест на антиген (не более, чем за 24 часа до регистрации на рейс).

Детям до 18 лет не требуются никакие сертификаты о прививках или справки о тестировании.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 