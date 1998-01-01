Сегодня в Твери стартовала осенняя серия Workshop «Турбизнес»

Крупнейшее осеннее профессиональное роуд-шоу пройдет в сентябре-ноябре в 23 городах России и стран СНГ

Сегодня начался 48-й сезон традиционных Workshop «Турбизнес», объединяющих каждый весенний и осенний сезоны более двух десятков городов России. Нынешняя первая цепочка роуд-шоу соединяет города центральной России – Тверь, Ярославль, Кострому и Владимир. Затем на следующей неделе деловые встречи продолжатся в городах Поволжья и Южного Урала – в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Оренбурге.

В октябре участники профессиональных встреч посетят Урал, Западную и Центральную Сибирь. Потом вернутся в Москву и Санкт-Петербург. И также самый западный город России – Калининград.

В ноябре после трехлетнего перерыва роуд-шоу «Турбизнес» пройдут в Алма-Ате, Астане и Баку.

Всего мероприятия осеннего роуд-шоу 2022 объединят 23 города России и стран СНГ.

Среди участников осенних workshop, как всегда, ведущие туроператоры, курорты, гостиницы, траснпортные компании, ТИЦ. В их числе – «Пегас Туристик», «Профкурорт», «Европорт», «Донинтурфлот», «Невские сезоны», «Аэротур», ТРИС-Т, Бюро путешествий «Казань», туроператор «Румб», турхолдинг «Родина», Maldivian Charter Club, онлайн-сервис «Телетрейн», «Д2 Страхование», гостиничные сети и отели Baltschug Kempinski Moscow, «Бета Измайлово», «Вега Измайлово», Maxima Hotels, «Новотель Санкт-Петербург Центр», туристско-информационные центры Ярославля, Казани, Оренбурга и др.

В рамках workshop планируется провести более ста мастер-классов и презентаций.

Как отмечают организаторы профессиональных Workshop «Турбизнес», за этот год туристический рынок значительно изменился и переориентировался на внутренний туризм, прежде всего Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Татарстан, Алтай, курорты Краснодарского края, Кавминвод и Крыма. А также на открытые зарубежные направления – Турцию, Египет, Дубай, Мальдивы, Кубу, Таиланд.

Все эти направления – как открытые, так и открывающиеся – будут широко представлены на мероприятиях участников Workshop «Турбизнес» .

Как отмечает руководитель Отдела workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «мы предлагаем самые разнообразные условия участия в наших мероприятиях – можно участвовать очно или заочно, только с рабочим местом или дополнить его проведением мастер-класса, семинаром или эффективным форматом бизнес-завтрака».

Подробный календарь осенней серии Workshop «Турбизнес»