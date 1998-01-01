«Турбизнес по-русски» обсудили на Otdyh Travel Tech

В ходе прошедшей на минувшей неделе конференции Otdyh Travel Tech состоялась панельная дискуссия: «Турбизнес по-русски: технологии импортозамещения, транспортная аналитика и выход на иностранные рынки»на которой эксперты компаний Hotelbook, B2B.Ostrovok, «Мой Агент», Сбер и МТС поделились трендами туристического рынка, а также новыми концепциями его развития.

При этом самыми острыми темами стали доступ к иностранным рынкам через международных партнеров, нововведения в туристическом законодательстве и прогнозы по развитию авиа, ж/д и гостиничного сегментов рынка.

Все эксперты сошлись на мнении, что в такое непростое время, когда туристическая отрасль в России испытывает новый шок, а работа с иностранными направлениями похожа на «прогулку по минному полю», профессиональное сообщество должно работать сообща.

Как отразятся новые законодательные инициативы в сфере авиации на турбизнесе и ценах? Каков главный прогноз по осенним авиа и ж\д - направлениям? – эти и другие вопросы обсудили участники Travel Technology.

Так, генеральный директор компании «Мой Агент» Виктория Кизимова представила карту доступных направлений, куда еще можно улететь российскому туристу.

«Мы живем в «интересное» время, когда каждый день что-то меняется, происходит что – то новое, не всегда бравурное. По авиационному контенту - мы работаем в «экстремальных» условиях и в течение ближайшего года нас ждут различные пертурбации. Если поделиться своим личным видением ситуации, то это, безусловно, максимальное развитие российских направлений, которые будут открываться и поддерживаться при помощи государства.

Сейчас в стране имеется порядка 76 аэропортов – и часть из них давно не функционирует. Можно сказать, что пришло их время. Отдельно субсидируется Дальний Восток, - эту географию мы теперь будем изучать более подробно.

Многие авиакомпании переходят на чартеры, появляются и интересные «СНГ – маршруты», например Москва-Иссык-Куль, который предложил «Аэрофлот» этим летом.

С точки зрения «регулярки», мы видим предел развития хабов, особенно таких, как Стамбул и Дубай. Они уже достигли своего максимума по объёму мощности, - невозможно, чтобы вся Россия летала через них.

Как вариант, появляются новые локации для пересадок, например Анталия, которую мы ранее привыкли рассматривать как конечный пункт полетов, а теперь может послужить для дальнейших передвижений.

Ташкент также может стать транзитным хабом для россиян вместо Стамбула и одним из популярных направлений для отдыха».

Динара Гумарова генеральный директор сервиса Нotelbook, добавила, что в данной ситуации в ее компании сконцентрировались на расширении контента, «зафрахтовав» большое количество российских отелей и продолжают этим заниматься. «Для нас важен комфорт и безопасность наших туристов, и мы тщательно проговариваем с нашими зарубежными поставщиками вопросы расселения, чтобы избежать неожиданных трудностей», - отметила она.

Наконец, генеральный директор B2B.Ostrovok.ru Дарья Кочеткова рассказала, как сервис работает в реалиях ухода с рынка таких гигантов, как Booking.com. «Мы разработали интуитивно понятный для пользователя интерфейс системы бронирования: фотографии, отзывы наших клиентов, фильтрация по 33 параметрам, - все это максимально ускорят поиск подходящего отеля.

Мы предоставляем финансовую информацию в режиме онлайн и мгновенно интегрируем нашу платформу с собственными и сторонними системами бронирования для туристических агентств», - отметила спикер.

/TOURBUS.RU