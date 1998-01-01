Геокупольные сферы с панорамными окнами – как в кратчайшие сроки расширить номерной фонд загородного отеля

Геосферы – топовое решение для открытия загородных отелей, быстрого создания дополнительных мест размещения туристов с пятизвездочным комфортом и открыточными видами.

Стоимость строительства геосферы с панорамным окном – 840 тыс. руб., включая фундамент, платформу с террасой и монтаж. Это самодостаточные, всесезонные места размещения с отельным уровнем комфорта вместимостью от 2 до 8 человек.

Производство, логистика и сборка одного жилого модуля геосферы занимает 30 дней. Стоимость проживания в глэмпах сопоставима со стоимостью проживания в отелях 3–5 звездочного уровня. Строительство жилого модуля геосферы окупается за 2,5 месяца.

Небольшие инвестиции, понятная бизнес-модель с просчитанным сроком окупаемости, высокий спрос у туристов и цены на проживание в геосферах, госпрограммы и меры поддержки: субсидирование, льготное кредитование – обеспечили рост числа проектов на рынке глэмпингов.

«Россия имеет колоссальный туристический потенциал, спрос на внутреннем туристическом рынке сильно превышает предложение, поэтому количество глэмпингов будет продолжать расти, как и их популярность среди туристов», – прокомментировала Анна Казак, генеральный директор ГК БАУ, основатель бренда Sphera Organica.

Перед запуском производства геокупольных конструкций мы проанализировали рынок и увидели, что количество производителей геокуполов на российском рынке ограничено – очереди на геосферы от 2 до 3 месяцев.

Кроме того, вам самостоятельно придется решать вопрос строительства фундамента и подиума для жилого модуля. Производители не дают комплексных решений, хотя конструкция без подиума нефункциональна. Вы не можете поставить купол на землю.

Наше производство базируется на мощностях завода БАУФУНДАМЕНТ. 14 лет мы производим винтовые сваи и металлоконструкции. В рамках ГК БАУ мы спроектировали и построили туристические объекты в Москве и Подмосковье, на Алтае, в Хакасии, Горной Шории, на Байкале, в Краснодаре, в Крыму и Казахстане.

Мы предлагаем заказчику комплексное решение: фундамент + платформа + геокупол. Для каждой конструкции разработан комплект чертежей с подробным описанием узлов. Каждый элемент конструкции соответствует строительным нормам, подобран по климатическим и ветровым зонам, под разные типы грунтов.

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