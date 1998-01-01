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Путь в Венесуэлу станет короче

Благодаря новому маршруту а/к Conviasa, рейс из Москвы на остров Маргарита будет занимать 15 вместо нынешних 20-ти часов

На минувшей неделе на площадке выставки «Отдых Leisure 2022» состоялся пресс-брифинг министерства туризма Венесуэлы и авиакомпании Conviasa, на котором было заявлено о запуске к концу года прямых рейсов из Москвы на остров Маргарита. Так, по словам директора представительства авиакомпании Хосе Мануэля Сотильо Берналя уже запланирован более короткий, без промежуточной пересадки в Каракасе, так называемый «Северный маршрут» над Атлантикой. Он значительно сократит время в полете: с 20 до 15 часов.

Но обратный путь пока будет лежать по старому маршруту: Маргарита – Каракас – Тегеран – Москва.

Напомним, что Conviasa запустила рейсы в Россию в мае 2021 года и за это время ее услугами воспользовался 2331 пассажир, включая россиян и самих венесуэльцев.

«В настоящее время и до мая 2023 года у российских туроператоров «Интурист» и TEZ Tour есть свои блоки мест на рейсах из Москвы, - добавил г-н Хосе Мануэль. - При этом полеты выполняются раз в две недели. В целом, Conviasa намерена перевозить по 115-120 организованных туристов на каждом рейсе.

Авиабилет "туда-обратно" через сайт компании обойдется в 203 тыс. рублей на человека. В его стоимость также входит ПЦР-тест, который придется сдать по прибытии».

Как отметили на встрече, для посещения Венесуэлы не требуется виза, а вот вакцинированным от коронавируса быть желательно. В любом случае потребуются два ПЦР-теста: один, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета и второй-по прилету.

Также было добавлено, что учитывая важность российских туристов для туротрасли Венесуэлы, на уровне правительства идет обсуждение возможности использования в стране карт платежной системы "Мир".

Напомним, что как мы сообщали ранее со ссылкой на компанию «Интурист», Министерство туризма Венесуэлы уже в этом году откроет представительство в России. «Открытие туристического офиса Венесуэлы стало ответным шагом на многочисленные просьбы российских туроператоров об усилении сотрудничества.

В этом случае многие вопросы будут решаться более оперативно, улучшаться общие коммуникации в туризме на уровне двух стран», – подчеркнули в «Интуристе».

Как отметили в пресс-службе туроператора, сейчас рассматривается два варианта «базирования» туристического представительства Венесуэлы: либо при посольстве Венесуэлы в Москве, либо на базе российского представительства национальной авиакомпании Conviasa.

/TOURBUS.RU

