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20 сентября
МИД РФ возобновил оформление биометрических паспортов
В прошлом месяце МИД сообщил о прекращении приема заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет
МИД России возобновил процесс оформления загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет, сообщили сегодня в российском дипведомстве.
"С 20 сентября этого года в системе МИД России, в том числе во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, возобновлен прием заявлений о выдаче паспортов сроком действия 10 лет, содержащих электронный носитель информации", — говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИД РФ отметили, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".
"Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", — сообщили на Смоленской площади.
Напомним, что в конце августа в МИД РФ сообщили о временном прекращении приема заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя.
Также в июне правительство РФ заморозило проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин этому называли дефицит чипов, с которым Россия столкнулась на фоне санкций.
Между тем отметим, что более трех четвертей россиян (77%) не ездили за границу в течение последних пяти лет. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные сегодня на официальном сайте социологического института.
На вопрос социологов о странах, куда были поездки чаще всего, допускающий до трех вариантов ответа, 17% сограждан или почти каждый шестой выделили страны, не относящиеся к Шенгенской зоне. В свою очередь, 9% участников опроса или каждый одиннадцатый сообщили, что ездили, в первую очередь, в страны Шенгенской зоны, показывают результаты исследования.
Всероссийский телефонный опрос был проведен 11 сентября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
/TOURBUS.RU
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