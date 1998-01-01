Новости Турецкий Isbank прекратил прием карт «Мир» Причина - угрозы санкций со стороны Минфина США

Один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi - Isbank - приостановил работу с платежной системой “Мир” из-за угрозы санкций со стороны Минфина США против финансовых учреждений, использующих российскую систему за пределами РФ, сообщает Blomberg, который цитирует сегодня «Интерфакс». «Это решение было принято после того, как на прошлой неделе управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило, что готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению платежной системы «Мир» за пределами России. В банке заявили, что ознакомились с заявлением ведомства и приостановили использование «Мира», — пишет агентство. Прием карт остановлен на время, пока кредитная организация оценивает заявление OFАС, сообщили агентству в банке. Как пишет «Интерфакс», ранее в четверг OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир", но, конечно, сталкиваемся со сложностями, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. И такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная постоянная работа", — сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе некоторые российские туристы столкнулись с проблемами при попытках использования карты «Мир» для оплаты услуг в отелях. Однако крупные туроператоры опровергли информацию, что отели Турции получили распоряжение от для оплаты услуг в отелях. Как заявили в Ассоциации туроператоров, проблемы могут периодически возникать с картами подсанкционных банков, таких, как Сбер и ВТБ. российской картой. При этом в турагентствах россиянам посоветовали всегда иметь с собой за рубежом запас наличной валюты, чтобы избежать проблем с картами. Директор НСПК «Мир» Владимир Комлев подчеркивал, что карты "Мир" в Турции работали в штатном режиме, происходили лишь "точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле". Также на прошлой неделе об усилении давления со стороны США и ЕС на банковский сектор Турции из-за опасений, что он может использоваться российскими властями для обхода санкций, сообщала газета Financial Times. Как отмечали источники FT, США сосредоточили свое внимание на турецких банках, сотрудничающих с платежной системой "Мир". При этом Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свои опасения турецким официальным лицам. В Турции карты "Мир" принимают Isbanki, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank. При этом некоторые из них могут самостоятельно приостанавливать обслуживания в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир". По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой. /TOURBUS.RU

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