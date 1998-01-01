«Россия» начнет выполнять рейсы из Сочи в Египет

Авиакомпания "Россия" с 30 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Сочи на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Отмечается, что АК "Россия" продолжает развивать географию полетов, корректируя международную программу с учетом востребованности у путешественников в зимний сезон. Полеты по вышеуказанным направлениям будут осуществляться ежедневно на воздушных судах SSJ 100 вместимостью 87 пассажиров.

Согласно информации на сайте аэропорта, в настоящее время рейсы по данным направлениям из Сочи не выполняются.

Как отмечается в пресс-релизе, рейсы в Египет также подойдут транзитным пассажирам, которые летят с пересадкой в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов. Всего АК "Россия" выполняет полеты из аэропорта Сочи по семи международным направлениям, в том числе в столицу Египта — Каир.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.

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