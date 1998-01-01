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19 сентября
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«Россия» начнет выполнять рейсы из Сочи в Египет/ "Аэрофлот" будет летать из Москвы в Баку три раза в день/ Командир самолета а/к «Икар» скончался во время рейса в Санкт-Петербург
«Россия» начнет выполнять рейсы из Сочи в Египет
Авиакомпания "Россия" с 30 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Сочи на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.
Отмечается, что АК "Россия" продолжает развивать географию полетов, корректируя международную программу с учетом востребованности у путешественников в зимний сезон. Полеты по вышеуказанным направлениям будут осуществляться ежедневно на воздушных судах SSJ 100 вместимостью 87 пассажиров.
Согласно информации на сайте аэропорта, в настоящее время рейсы по данным направлениям из Сочи не выполняются.
Как отмечается в пресс-релизе, рейсы в Египет также подойдут транзитным пассажирам, которые летят с пересадкой в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов. Всего АК "Россия" выполняет полеты из аэропорта Сочи по семи международным направлениям, в том числе в столицу Египта — Каир.
Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.
"Аэрофлот" будет летать из Москвы в Баку три раза в день
Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Москвы в Баку (Азербайджан) три раза в день, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы зимнего расписания из Москвы в Баку. С 30 октября "Аэрофлот" будет выполнять три ежедневных рейса в Баку на воздушных судах Airbus A320 и A321", — отметили в авиакомпании.
Кроме того, аАвиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября приступит к выполнению ежедневных рейсов по маршруту Сочи-Баку и обратно, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.
"С 31 октября рейсы из Сочи в Баку, а также в обратном направлении станут ежедневными. Полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" на самолетах российского производства Superjet 100", — отметили в пресс-службе.
Командир самолета скончался во время рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург
Омский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по факту смерти командира воздушного судна, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
"Установлено, что 18 сентября в 23 часа по местному времени воздушное судно, следовавшее сообщением Новокузнецк — Санкт-Петербург, экстренно приземлилось на запасной аэропорт в Омске из-за плохого самочувствия командира воздушного судна. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отмечают, что посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Омск Центральный", инцидент с внеплановой посадкой произошел с бортом авиакомпании "Икар".
В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава журналистам уточнили, что смерть пилота произошла до оказания ему медпомощи.
"Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 мин. до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", — сообщили в министерстве.
/TOURBUS.RU
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