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19 сентября
Стратегию въездного туризма обсудили в столичном Экспоцентре
Панельная дискуссия «Въездной туризм в текущих условиях: направления и факторы для привлечения иностранного турпотока» прошла в столице
В рамках деловой программы прошедшей на минувшей неделе 28-го международного форума по туризму «Отдых Leisure 2022», в котором Санкт Петербург принял участие в статусе города-партнера, состоялась панельная дискуссия Российского союза туриндустрии «Въездной туризм в текущих условиях: направления и факторы для привлечения иностранного турпотока».
Эксперты турбизнеса и органов власти собрались обсудить текущую стратегию государства в сфере въездного туризма и организации безвизовых групповых поездок, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма горда на Неве.
Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, в ходе своего выступления отметил, что до пандемии количество иностранных туристов в год было более 5 млн человек и практически равнялось внутреннему турпотоку. Около 60% оборота формировал иностранный поток ввиду более высокого среднего чека иностранного туриста.
Также, с учётом значительного количества международных деловых мероприятий такие туристы играли очень большую роль в низкий сезон. Сейчас ситуация кардинально отличается. За 8 месяцев этого года в Петербург приехало всего около 160 тыс. иностранных гостей.
«Сегодня абсолютное большинство гостей - жители регионов России, и только около 3% составляют иностранные туристы, при этом около 52% иностранных гостей Петербурга обеспечивают страны дальнего зарубежья, в основном Большой Ближний Восток. 48% обеспечивает ближнее зарубежье - страны СНГ. Нам нужно начинать восстанавливать международный въездной туризм и в настоящее время мы активно продвигаем турпотенциал Петербурга на этих рынках, а также в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, проводим роуд-шоу и участвуем в туристских выставках.
Обратная связь от участия в профессиональных выставках в Гонконге, Вьетнаме и Индии в августе-сентябре невероятно позитивная - мы увидели значительный отложенный запрос на постпандемийные путешествия в Россию, и большой интерес к Петербургу как у туристов, так и у представителей индустрии путешествий стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но есть и нехватка практически любой – текущей и профессиональной информации, много вопросов по визам, логистике.
Мы понимаем, что сейчас с этими рынками нужно интенсивно работать. Так, Комитет по развитию туризма запускает программу «Петербургское гостеприимство», которая ориентирована на иностранных туристов с учетом их культурно-бытовых предпочтений, традиций, религии.
Это и стандарты комфортного пребывания различных групп туристов из-за рубежа с учётом их обычаев, и непосредственно обучение участников отечественного рынка туристских услуг работе с гостями с учетом этих особенностей», - отметил Сергей Корнеев.
В ходе дискуссии эксперты обсудили планы по развитию новых направлений и меры поддержки в сфере экспорта услуг, а также подробно разобрали кейсы по работе с зарубежными партнерами и туристами. Так, коллеги из Индии и Саудовской Аравии – стран, представляющих потенциальные целевые рынки, подчеркнули важность продвижения «современного образа России» в глазах туристов сегодня, отметив, что вопреки предубеждениям, Россия как направление должна видеться безопасной и гостеприимной. Вместе с тем они видят необходимым усилить информационное и маркетинговое продвижение туристского потенциала России с учетом национальной специфики привлекаемых стран.
«Ключевым фактором развития иностранного туризма в нашу страну должен стать максимально простой и доступный въезд, в первую очередь для туристских групп. Перед такими путешественниками не стоит проблема использования банковских карт в России, они не испытывают сложности с бронированием отелей в виду ухода с рынка Booking.соm», – отметил и.о. президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Подводя итоги, Алексей Венгин, соруководитель Комитета по въездному туризму РСТ, выделил три основных направления работы, которые станут драйвером развития въездного туризма в Россию в современных условиях.
Прежде всего, это активизация в продвижении России в целом и регионов в частности, упрощение визового режима и налаживание логистики, а также обучение региональных туроператоров специфике работы с иностранными туристами из разных стран - особенно это касается арабских и азиатских рынков.
/TOURBUS.RU
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