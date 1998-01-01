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В Египте появится система tax free

Как и в других странах, tax free будет оформляться в аэропортах перед отъездом из Египта

Власти Египта приняли решение ввести систему tax free для иностранных граждан, аналогичную механизмам, используемым в других странах, сообщает газета Sada El Balad, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

«Кабинет министров Египта одобрил предложение министерства финансов о создании египетской компании-оператора Global Blue Egypt для реализации системы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных гостей, покидающих страну», — пишет издание.

Как отмечает газета, как и во многих популярных у туристов странах, tax free будет оформляться в аэропортах перед отъездом из Египта. При этом сроки, в которые проект по возврату НДС будет реализован, пока не обозначены.

В Кабмине АРЕ пояснили, что решение о введении tax free принято в связи с реализацией положений закона об НДС в рамках проекта «Видение Египта на период до 2030 года», стратегии цифровой трансформации египетского государства и усилий по развитию туризма и шоппинга.

В настоящее время возврат НДС, который сейчас составляет 14% по большинству непродовольственных товаров, у иностранных граждан в Египте непопулярен, поскольку связан с множеством бюрократических препон: пакет документов нужно подать в налоговое управление Египта, а рассмотрение запроса занимает больше месяца.

Напомним, что месяц назад новым министром туризма и древностей страны стал г-н Ахмед Исса, с 30-летним опытом работы в инвестфондах, компаниях и банках. Кроме того, по информации местных СМИ, Иссу называют приверженцем цифровой трансформации и электронных платежей, что поможет более активному внедрению таких технологий в египетский туризм. Также новому министру поставлена задача привлечения инвесторов и обеспечения доходности отрасли.

Источники в Египте прогнозируют более активную позицию минтуризма в отношении тех рынков, которые могут обеспечить Египту стабильный зимний сезон, включая привлечение большего числа российских туристов.

/TOURBUS.RU