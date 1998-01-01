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Pegas Touristik поставит прямые чартеры на Пхукет

Программа продлится с конца октября по конец марта на «Боингах 777» авиакомпании Pegas Fly

Туроператора Pegas Touristik начал продажу туров на собственных прямых чартерных рейсах на остров Пхукет (Таиланд) из Москвы. По информации АТОР, полетная программа базируется на прямых рейсах авиакомпании Pegas Fly («Икар»»), стартует с 29 октября и запланирована до конца марта.

Полеты будут выполнять борта Boeing B 777-200 из московского аэропорта «Шереметьево».

Частота рейсов заявлена 4 рейса в неделю. На базе этой программы у сформированы пакетные туры продолжительностью от 1 до 30 ночей.

По данным из системы бронирования туроператора, цены недельных туров на Пхукет на прямых рейсах из Москвы стартуют от 96 тыс. руб. на человека в отелях 4* с завтраками.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Pegas Touristik также предлагает туры в Таиланд на стыковочных рейсах в Казахстане . Туркомпания берет гарантированные блоки мест на рейсах Air Astana и Sunday Airlines. Полеты будут выполняться в Бангкок, Паттайю и на Пхукет с 30 октября.

Кроме того, "Аэрофлот" 30 октября планирует запустить слбственный прямой рейс на остров Пхукет.

Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300, время в пути составит чуть больше 9 часов.

Ранее исполнительный директор Управления по туризму Таиланда г-жа Титипорн Маненате сообщила на пресс-конференции в Москве, что власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для туристов, введенные из-за пандемии коронавируса, включая ПЦР-тесты. По словам г-жи Маненате, решение о необходимости носить или не носить маски туристы смогут принимать сами.

При этом Таиланд по итогам 2022 года рассчитывает принять 250 тыс. российских туристов, а с января по сентябрь в стране побывало 90 тыс. россиян, сообщила также Титипорн Маненате.

Г-жа Маненате также подтвердила, что в Таиланде активно идет работа, связанная с реализацией возможности использования карт "Мир" в стране российскими туристами, но завершиться она может не ранее, чем через 2-3 месяца. По словам г-жи Маненате, наиболее вероятно, что снять деньги по карте можно будет в терминалах "Сиамского коммерческого банка" (SCB). В ТАТ также отметили, что россияне в Таиланде без проблем могут купить местную валюту баты за рубли в пунктах обмена.

Отметим, что до пандемии в 2019 году Таиланд принял почти 40 млн туристов, в том числе почти 1,5 млн российских.

/TOURBUS.RU