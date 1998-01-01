C сегодняшнего дня страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с шенгенскими визами

При этом для граждан РФ все же сделан ряд исключений

С сегодняшнего дня Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами, - сообщает «Интерфаскс».

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности", — говорится в заявлении премьер-министров четырех стран.

Премьеры отметили, что поездки в Европейский союз — это "привилегия, которая не относится к числу прав человека".

"Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе", — говорится в заявлении.

Ограничение не распространяется при этом на всех россиян, - отмечает «Интерфакс». Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.

Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

В виде исключения в страну также будут пускать граждан по соображениям гуманитарного характера.

До понедельника граждане России могли посещать Европу по суше только через страны Балтии и Финляндию, а с понедельника смогут только через Финляндию, которая отказалась пока что поддерживать в этом решении страны Балтии и Польшу.

Так, 16 сентября МИД Финляндии заявил, что в его стране не поддерживают точку зрения о гражданах России как угрожающих общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям и потому считают эту позицию "юридически сомнительной".