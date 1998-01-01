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19 сентября
C сегодняшнего дня страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с шенгенскими визами
При этом для граждан РФ все же сделан ряд исключений
С сегодняшнего дня Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами, - сообщает «Интерфаскс».
"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности", — говорится в заявлении премьер-министров четырех стран.
Премьеры отметили, что поездки в Европейский союз — это "привилегия, которая не относится к числу прав человека".
"Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе", — говорится в заявлении.
Ограничение не распространяется при этом на всех россиян, - отмечает «Интерфакс». Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.
Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.
В виде исключения в страну также будут пускать граждан по соображениям гуманитарного характера.
До понедельника граждане России могли посещать Европу по суше только через страны Балтии и Финляндию, а с понедельника смогут только через Финляндию, которая отказалась пока что поддерживать в этом решении страны Балтии и Польшу.
Так, 16 сентября МИД Финляндии заявил, что в его стране не поддерживают точку зрения о гражданах России как угрожающих общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям и потому считают эту позицию "юридически сомнительной".
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией с 12 сентября. Сегодня это же предложение окончательно одобрил Совет ЕС. Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней.
Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.
Кроме того, в конце минувшей недели к визовым ограничениям ЕС присоединилась и Швейцария.
/TOURBUS.RU
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