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Куба ждёт чартеры из России

В Санкт-Петербурге успешно прошёл традиционный воркшоп Cuba Unica

«Живые» кубинские мероприятия для профессионалов туризма стали уже хорошей традицией. Очередной воркшоп под новым названием Cuba Unica провел в минувшую пятницу в Северной столице Отдел туризма посольства Республики Куба в России.

Ссоорганизатором, как и в прошлые годы, выступил медиахолдинг «Турбизнес».

Выступая перед гостями мероприятия советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона отметил, что с 1 октября страна вновь после полугодового перерыва будет принимать чартеры из России. Свои полётные программы на Кубу заявили ведущие туроператоры ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel. Помимо туров в Варадеро и на Кайо-Коко, туристам будут доступны комбинированные турпакеты Гавана+Варадеро.

В этой связи Хуан Карлос Эскалона выразил уверенность в росте турпотока из России и дал прогноз, что по итогам нынешнего года объём туристских прибытий из России превысит отметку в 60 тысяч.

Участниками Cuba Unica стали 12 компаний - Министерство туризма Кубы, туроператоры Havanatur, Cubatur, «Квинта Тур», представители групп отелей Gaviota Hotels, Barcelo Hotels & Resorts, Cubanacan, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels Cuba, MGM Muthu и Blue Diamond Hotels & Resorts, компания РусКубаДайв.

Интерес к воркшопу превзошёл все ожидания - на встречу с кубинскими партнерами пришло более 120 представителей турбизнеса города на Неве.

Посетители мероприятия говорили о том, что соскучились по «живому» общению, ведь в С-Петербурге после пандемии совсем не проводится оффлайн-мероприятий.

Например, гендиректор компании «Аливект Ивент и Трэвел» Марина Пулина отметила: «Мы очень ждали кубинские презентации. Кубу продаём давно. Тем более, сейчас, когда на рынке немного пляжных направлений, куда мы можем направить наших туристов. Нам очень интересна представленная участниками экскурсионная программа.

Конечно, мечтаем о возвращении чартерных рейсов на Кубу из Петербурга, как это было раньше».

Состоявшийся в Петербурге кубинский воркшоп стал первым звеном большого осеннего роудшоу в регионах России. 23-27 октября в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи пройдут аналогичные мероприятия Cuba Unica.

/TOURBUS.RU





