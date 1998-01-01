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"Азимут" в октябре поставит дополнительные рейсы из Сочи в Анталью/ Utair полетит из Тюмени в Алма-Ату/ Во Франции сегодня проходит забастовка авиадиспетчеров

"Азимут" в октябре поставит дополнительные рейсы из Сочи в Анталью

Авиакомпания "Азимут" с 7 по 28 октября запускает дополнительные рейсы из Сочи в Анталью, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться по пятницам по графику: вылет из Сочи — в 09:25, посадка в Анталье — в 11:25, вылет из Антальи — в 19:15, посадка в Сочи — в 21:10. Указано местное время для каждого аэропорта.

Рейсы из Сочи в Турцию были открыты с 29 апреля. Они осуществляются два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Utair полетит из Тюмени в Алма-Ату

Авиакомпания Utair с 27 сентября приступит к выполнению полетов по направлению Тюмень — Алма-Ата — Тюмень, сообщает пресс-служба тюменского аэропорта "Рощино".

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам. Отправление из "Рощино" в 8:10, прибытие в Казахстан в 12:00. Полеты будут осуществляться на Boeing 737.

По информации онлайн-табло "Рощино", в настоящее время другие авиаперевозчики не осуществляют прямого авиасообщения по направлению Тюмень — Алма-Ата. Из Тюмени Utair выполняет также рейс в казахстанскую столицу Нур-Султан (с сегодняшнего дня — Астана).

Во Франции сегодня проходит забастовка авиадиспетчеров

Около 1 тыс. рейсов отменено в пятницу в аэропортах Франции, в том числе международных, из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщают французские СМИ.

В Главном управлении гражданской авиации Франции предупредили о "серьезных проблемах" в осуществлении внутренних перелетов. При этом отмена затронет и ряд международных авиарейсов.

В авиакомпании Air France со своей стороны сообщили, что отменили в пятницу 55% рейсов, запланированных на пятницу на короткие и средние расстояния, и еще 10% дальнемагистральных рейсов.

Авиарейсы также отменили такие компании, как Ryanair, Easyjet и Volotea.

Французские авиадиспетчеры объявили забастовку из-за недовольства условиями оплаты труда на фоне растущей инфляции. Они также требуют нанять больше сотрудников в ближайшие годы, что облегчить их режим работы.

/TOURBUS.RU