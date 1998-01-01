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16 сентября
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"Азимут" в октябре поставит дополнительные рейсы из Сочи в Анталью/ Utair полетит из Тюмени в Алма-Ату/ Во Франции сегодня проходит забастовка авиадиспетчеров
"Азимут" в октябре поставит дополнительные рейсы из Сочи в Анталью
Авиакомпания "Азимут" с 7 по 28 октября запускает дополнительные рейсы из Сочи в Анталью, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы будут выполняться по пятницам по графику: вылет из Сочи — в 09:25, посадка в Анталье — в 11:25, вылет из Антальи — в 19:15, посадка в Сочи — в 21:10. Указано местное время для каждого аэропорта.
Рейсы из Сочи в Турцию были открыты с 29 апреля. Они осуществляются два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Utair полетит из Тюмени в Алма-Ату
Авиакомпания Utair с 27 сентября приступит к выполнению полетов по направлению Тюмень — Алма-Ата — Тюмень, сообщает пресс-служба тюменского аэропорта "Рощино".
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам. Отправление из "Рощино" в 8:10, прибытие в Казахстан в 12:00. Полеты будут осуществляться на Boeing 737.
По информации онлайн-табло "Рощино", в настоящее время другие авиаперевозчики не осуществляют прямого авиасообщения по направлению Тюмень — Алма-Ата. Из Тюмени Utair выполняет также рейс в казахстанскую столицу Нур-Султан (с сегодняшнего дня — Астана).
Во Франции сегодня проходит забастовка авиадиспетчеров
Около 1 тыс. рейсов отменено в пятницу в аэропортах Франции, в том числе международных, из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщают французские СМИ.
В Главном управлении гражданской авиации Франции предупредили о "серьезных проблемах" в осуществлении внутренних перелетов. При этом отмена затронет и ряд международных авиарейсов.
В авиакомпании Air France со своей стороны сообщили, что отменили в пятницу 55% рейсов, запланированных на пятницу на короткие и средние расстояния, и еще 10% дальнемагистральных рейсов.
Авиарейсы также отменили такие компании, как Ryanair, Easyjet и Volotea.
Французские авиадиспетчеры объявили забастовку из-за недовольства условиями оплаты труда на фоне растущей инфляции. Они также требуют нанять больше сотрудников в ближайшие годы, что облегчить их режим работы.
/TOURBUS.RU
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