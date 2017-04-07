Швейцария присоединилась к визовым ограничениям Евросоюза

Швейцария, не входящая в Евросоюз, вслед за странами ЕС, присоединилась к визовым ограничениям для граждан РФ и приостановила действие упрощенного визового режима, сообщает Федеральный совет республики, который сегодня цитирует «Интерфакс».

«Федеральный совет на своем заседании в пятницу полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Так, для граждан России снова применяется обычная визовая процедура. Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский Союз, и тем самым способствует единой общеевропейской визовой политике», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в интересах Швейцарии поддерживать общую и гармонизированную европейскую визовую политику. В противном случае это может привести к значительному увеличению обращений за визами от граждан России в швейцарские представительства.

В Федеральном совете Швейцарии также напомнили, что еще весной страна отменила визовый режим для отдельных категорий россиян, например, для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов.

Соглашение об облегченном визовом режиме между двумя странами было принято в 2009 году, оно предусматривало "упрощенный режим выдачи виз для определенных категорий граждан или для путешествий".

Напомним, что с 12 сентября ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней.

Возможности получения многократных виз также будут ограничены.

Кроме того, с ближайшего понедельника Латвия, Литва, Эстония и Польша вводят собственные ограничения на въезд граждан России, имеющих визы других стран Шенгенской зоны.

Как говорится в заявлении премьеров этих стран, въезд граждан России в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями будет ограничен на основе принятых каждой страной национальных временных мер.

При этом въезд будет возможен в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в ряде других случаях.

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