Новости США и Евросоюз угрожают санкциями за использование системы "Мир" за пределами России Financial Times cообщает о давлении США и ЕС на банковский сектор Турции из-за использования российских карт

Финансовые институты различных стран, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. Такое разъяснение в четверг опубликовало Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), - сообщает «Интерфакс». "OFAC готово использовать свои полномочия в отношении лиц, помогающих России уклоняться от санкций, в том числе при попытках России расширить использование НСПК или национальной платежной системы "Мир" за пределами территории РФ", — отмечает ведомство. В разъяснении OFAC также уточняется, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавила в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева. В четверг об усилении давления со стороны США и ЕС на банковский сектор Турции из-за опасений, что он может использоваться российскими властями для обхода санкций, сообщила газета Financial Times. Как отмечали источники издания, США сосредоточили свое внимание на турецких банках, сотрудничающих с платежной системой "Мир". При этом ЕС готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свои опасения турецким официальным лицам. Напомним, что ранее в среду ряд российских СМИ сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать оплату картами "Мир" из-за риска вторичных санкций. "Карты "Мир" работают в Турции в штатном режиме. Платежная система "Мир" отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации", — сообщили между тем "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК. По информации «Интерфакса», в Турции карты "Мир" сейчас принимают Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank, Deniz Bank и Halk Вank. При этом некоторые из них могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир". В целом карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Ираном, Кубой, Египтом, Малайзией, Таиландом и Венесуэлой. /TOURBUS.RU

