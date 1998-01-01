Гендиректор турагентства «Лайн Тур» приговорена к 3,5 годам колонии

Как сообщает пресс-службы прокуратуры Свердловской обл., суд в Нижнем Тагиле приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима местную жительницу, обвиняемую в обмане туристов на более чем 2,4 млн рублей.

По данным следствия, в 2019-2021 годах, будучи гендиректором ООО ТА "Лайн Тур" (Нижний Тагил), осужденная получала деньги от клиентов за предстоящие туры, но не бронировала и не оплачивала их, а средства присваивала. В общей сложности пострадали 28 человек, нанесенный им ущерб превысил 2,4 млн рублей.

Суд признал ее виновной по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). Помимо срока в колонии, ей придется возместить ущерб потерпевшим.

«Изобличить в преступных деяниях руководителя турфирмы удалось сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское», по материалам которых следователи отдела полиции № 16 возбудили и расследовали уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что все потерпевшие хорошо знали директора туристического агентства, не раз пользовались её услугами, поэтому никаких опасений о возможных проблемах ни у кого не возникло», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Местные СМИ называют также имя осужденной — это гендиректор турфиррмы«Лайн Тур» Светлана Медведева.

Отметим, что за последнее время это не первый случай, когда руководители региональных турфирм приговариваются к реальным срокам лишения свободы.

Так, как мы сообщали ранее, минувшим летом Киселевский городской суд (Кемеровская область) приговорил 35-летнюю местную жительницу, которая обвинялась в мошенничестве, к четырем годам колонии общего режима, сообщает сегодня пресс-служба главного управления МВД по региону.

Согласно материалам следствия, в 2019 году в полицию стали поступать обращения от местных граждан, которые приобрели путевки в турагентстве, однако по факту не отправились в поездку. При этом после получения денег за продажу турпакетов директор фирмы просто переставала выходить на связь с клиентами.

В итоге от действий женщины пострадали 57 человек, а общая сумма ущерба оценивается в 6,5 млн руб.

Также стало известно, что бывший директор туристического агентства в Омске была оосуждена этим летом на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере.

По информации надзорного органа, осужденная, являясь исполнительным директором ООО «Турмаркет», в 2018–2019 годах заключала с клиентами договора на приобретение авиабилетов для туристов и оплату проживания в отелях, однако по факту их не исполняла.

«Таким образом ей удалось похитить у 69 клиентов денежные средства на сумму более 8 млн руб.», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, еще 1 млн руб. осужденная получила в долг от своих знакомых, якобы под развитие бизнеса, но деньги также не вернула.

/TOURBUS.RU