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16 сентября
Россияне строят планы на зимний отдых
Этой зимой собираются в отпуск 65% россиян, хотя лишь 12% предпочитают зимний отдых летнему
В ближайшем зимнем сезоне 65% жителей нашей страны собираются в поездки. Чаще всего россияне планируют путешествия внутри страны (33%), внутри своего региона (30%) или в другие страны с теплым климатом зимой (7%). Об этом говорят данные аналитического центра НАФИ, представленные в спецпроекте «Зимний отдых: ожидания и планы россиян».
Доля россиян, которые любят отдыхать в зимние месяцы, составляет лишь 12%. Для сравнения: летом – 84%, осенью – 43%, весной – 24%. Несмотря на то, что это отнюдь не самое любимое время года, за последние три года 43% сограждан ездили куда-либо в отпуск зимой. Что касается предстоящего туристического сезона, то готовность отправиться в путешествие выражают две трети опрошенных – 65%.
Более половины опрошенных (57%) начнут готовится к поездке не ранее, чем за да месяца до планируемой даты отъезда. 35% – за один-два месяца, 22% – за несколько недель или несколько дней. Каждый четвертый (23%) считает, что выстраиванием маршрутов, покупкой билетов и бронированием отелей нужно начинать заниматься сейчас – за три-четыре месяца до поездки.
17% россиян убеждены, что планировать зимний отдых нужно уже летом.
Не планируют куда-либо уезжать на зимние каникулы в этом году 32% россиян. Чаще всего это молодые люди от 18 до 24 лет (39%), жители Уральского (37%), Дальневосточного и Сибирского федеральных округов (36%).
44% из тех, кто не планирует путешествие, объясняют это высокой стоимостью проживания в зимние праздники, 30% – дорогими билетами на поезд или самолет. Чем старше россияне, тем более серьезным препятствием это для них становится.
30% россиян, которые не собираются отправляться в отпуск зимой, в качестве причины отказа называют то, что у них мало информации о том, куда можно было бы поехать. 16% считают, что в России интересные места для зимнего отдыха находятся слишком далеко, по 12% – что места для зимнего отдыха в России плохо оборудованы или имеют плохой сервис. 7% считают, что в России мало интересных мест для посещения зимой.
В ТОП-5 предпочитаемых способов провести зимние каникулы для россиян, если бы у них для этого не было ни финансовых, ни каких-либо других ограничений, входят:
- поездки в другие города России (прогулки, экскурсии, достопримечательности) – 47%;
- посещение природных достопримечательностей России (Байкал, Алтай, Ямал, Камчатка и др.) – 45%;
- отдых в санатории, на базе отдыха, курорте, в отеле на природе в России – 41%;
- загородный отдых (дача, баня и т.д.) – 37%;
горнолыжные курорты в России (катание на лыжах) – 29%.
Всероссийский репрезентативный опрос был проведен в сентябре 2022 г. В опросе участвовала 1 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.
/TOURBUS.RU
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