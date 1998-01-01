Новости Россия сохранила лидерство по турпотоку в эмират Рас-эль-Хайма Исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Рэзби провел пресс-конференцию в Москве

Россия в 2022 году осталась лидером среди зарубежных стран, откуда приезжают туристы в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ), по итогам года здесь ожидают почти столько же российских туристов, сколько в доковидном 2019 году, сообщил исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Рэзби, которого цитирует «Интерфакс», "В 2019 году мы приняли более миллиона иностранных туристов. И наша цель на 2022 год – вернуться к этим цифрам. Из России в 2019 году к нам приехало почти 95 тыс. туристов, на 13% больше, чем годом ранее. С января на сегодняшний день эмират посетили 50 тыс. россиян, к концу года мы рассчитываем принять около 90 тыс. российских туристов, меньше, чем до пандемии, но ненамного", — рассказал он на пресс-конференции, прошедшей в Москве. Также в первую пятерку по численности входят туристы из Германии, Великобритании, Казахстана и Индии. Рас-эль-Хайма – самый северный из эмиратов, входящих в ОАЭ Его население составляет около 300 тыс. человек. Добраться в эмират можно через аэропорт Дубая, дорога на машине занимает около 45 минут. Число прямых рейсов в ОАЭ сейчас меньше, чем было до февраля 2022 года, но все же авиакомпании эмиратов постоянно расширяют объем перевозки, а с октября полеты в Дубай откроет "Аэрофлот". Г-н Рэзби подчеркнул, что власти эмирата хотели бы увеличить турпоток втрое к 2030 году – до трех млн иностранных туристов. "Для этого нам нужно открывать новые отели, новые достопримечательности и активности. У нас большой список отелей, которые откроются в ближайшие несколько лет, в том числе, отелей крупнейших международных брендов. Благодаря этому на рынке появится 4 тыс. новых гостиничных номеров", — добавил он. При этом г-н Рэзби отметил, что Рас-эль-Хайма как наиболее северный эмират ОАЭ ориентирован на развитие экологического туризма и сохранение окружающей среды. "Для нас важно сохранить позиционирование "зеленого" эмирата и не фокусироваться только на росте турпотока, как делают некоторые другие направления, где слишком много туристов. Поэтому наша стратегия предполагает сбалансированный подход, в рамках которого с одной стороны мы будем продвигать направление и привлекать туристов, а с другой – сохранять первозданную природу и имидж эмирата как немассового направления экологического туризма", — подчеркнул он. Эта стратегия, по его словам, включает акцент на устойчивое развитие туризма, управление расходами, сокращение использования пластика, контроль над открытием новых отелей и количеством мест в них, так как это влияет на конкуренцию с уже существующими гостиничными объектами. Сейчас эмират предлагает более 8,1 тыс. гостиничных номеров, из которых 4,4 тыс. – пятизвездочного уровня, а 2,2 – четырехзвездочного. Туристы могут также размещаться в более доступных гестхаузах и апартаментах. Г-н Рэзби напомнил, что большинство отелей эмирата предлагают очень популярный в России формат "все включено". Среди наиболее популярных развлечений для туристов в Рас-аль-Хайме, помимо пляжного отдыха – посещение жемчужной фермы, в ходе которого можно узнать, что добыча жемчуга была главным источником дохода жителей эмирата до того, как в нем нашли нефть. Среди обязательных экскурсий также катание на самом длинном зиплайне в мире Jebel Jais Flight, запущенном в 2018 году. Кроме того, гостям предлагают хайкинг по горе Джебель, водные виды спорта, прогулки в пустыню, знакомство с историей, культурой и гастрономией эмирата. По словам представителя департамента туризма, большинство россиян приезжают в эмират с помощью туроператоров. Больше всего туристов отправляют операторы Coral Travel, "Библио Глобус", Fun&Sun, Space Travel, Pac Group и "Русский экспресс". /TOURBUS.RU

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