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Куба - на берегах Невы

Уже в эту пятницу в Санкт-Петербурге в отеле Emerald состоится традиционный кубинский воркшоп

Завтра, 16 сентября в Санкт-Петербурге в отеле Emerald состоится традиционный кубинский воркшоп. В этом году мероприятие, которое проходит под новым именем Cuba Unica, соберёт самую представительную делегацию кубинских участников - 11 туроператоров, отелей и гостиничных сетей. Возглавит делегацию, как и в прошлые годы, советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.

В рамках Cuba Unica пройдут презентации всех участников, воркшоп, а завершит мероприятие лотерея для гостей.

Как отмечает Хуан Карлос Эскалона, с 1 октября Куба будет вновь принимать российские чартеры на Варадеро и Кайо-Коко. И по итогам года турпоток россиян на остров Свободы должен превысить отметку 60 тысяч.

Свои полётные программы на Кубу заявили ведущие туроператоры ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel. Помимо туров в Варадеро и на Кайо-Коко, туристам будут доступны комбинированные турпакеты Гавана+Варадеро.

С кубинской стороны участниками воркшопа станут: Министерство туризма Кубы, туроператоры Havanatur, Cubatur, «Квинта Тур», а также представители групп отелей Gaviota Hotels, Barcelo Hotels & Resorts, Cubanacan, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels Cuba, MGM Muthu и Blue Diamond Hotels & Resorts.

Ожидается, что в завтрашнем мероприятии примут участие около ста представителей турбизнеса Северной столицы.

Для участия в Cuba Unica необходима регистрация.

