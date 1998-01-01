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Глава МИД Финляндии: «Не исключено, что ЕС полностью прекратит выдачу россиянам виз»

Пекка Хаависто считает, что "Евросоюз должен быть един при введении запрета на выдачу виз"

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (на фото) считает, что Европейский союз может прекратить выдавать туристические визы россиянам, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Не исключено, что Евросоюз полностью прекратит выдачу россиянам туристических виз, Финляндия готова к более жестким мерам. Сейчас мы ждем рекомендаций ЕС", — сказал он в интервью газете Helsinki Sanomat.

По его словам, "если ЕС решит полностью запретить туристические визы, а я считаю это возможным, то у стран ЕС и Финляндии должен быть запасной вариант.

Чтобы журналисты, гражданские активисты или представители оппозиции могли подать заявление на получение визы. Такой подход был принят странами Балтии", — сказал г-н Хаависто.

Он также считает, что "ЕС должен быть един при введении запрета на выдачу виз".

Министр отметил, что Финляндия сделала все, что можно легально сделать в данной ситуации. "Нас очень устраивает, если бы ЕС увязывал визы с санкциями, и в этом случае они бы имплементировались всем ЕС и имели бы четкую правовую основу. Мы готовы к ограничениям", — сказал г-н Хаависто.

Комментируя вступающий с 19 сентября полный запрет на выдачу гражданам России шенгенских туристических виз странами Балтии и Польшей, он выразил мнение, что "эти страны интерпретировали шенгенские правила и решили, что каждый гражданин России представляет угрозу безопасности".

"В наших условиях это было бы очень драматичным толкованием. Мы консультировались с полицией обороны, полицией и пограничной службой и они не нашли, что каждый русский представляет угрозу безопасности", — сказал г-н Хаависто.

Глава МИД Финляндии при этом не смог точно сказать, сколько туристических виз выдают сейчас россиянам.

"У меня нет точной цифры, но в последний раз, в среду, мне сказали, что это число составляет два процента от того, что было до пандемии коронавируса, а это означает, что число очень резко сократилось", — сказал он.

Г-н Хаависто также отметил, что в настоящее время больше всего туристических виз россиянам выдают Греция, Италия и Испания.

/TOURBUS.RU

