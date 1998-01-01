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15 сентября
Министерство туризма Венесуэлы откроет представительство в России

Венесуэльский турофис появится уже в этом году на базе посольства этой страны или представительства а/к Conviasa


 

Министерство туризма Венесуэлы откроет представительство в России. Об этом по итогам переговоров с представителями туристического ведомства карибской страны, которые участвуют в выставке «Оедых Leisure 2022», сообщает сегодня пресс-служба туроператора «Интурист».

«Открытие туристического офиса Венесуэлы стало ответным шагом на многочисленные просьбы российских туроператоров об усилении сотрудничества.

В этом случае многие вопросы будут решаться более оперативно, улучшаться общие коммуникации в туризме на уровне двух стран», – подчеркнули в «Интуристе».

 

Как отмечают в пресс-службе, сейчас рассматривается два варианта «базирования» туристического представительства Венесуэлы: либо при посольстве Венесуэлы в Москве, либо на базе российского представительства национальной авиакомпании Conviasa.

При этом ожидается, что туристический офис Венесуэлы заработает в России уже в этом году.

 

Кроме того, по информации «Интуриста», венесуэльский перевозчик планирует запустить прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита - маршрут будет проходить над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой. В этом случае время в пути сократится до 15 часов. При этом обратный маршрут будет таким, как сейчас - Маргарита – Каракас – Тегеран – Москва.

 

«Обсуждается два варианта полетов Conviasa в Москву. Согласно первому сценарию, Conviasa изменит маршрут и сразу полетит на о. Маргарита, минуя Каракас.

По второму варианту, маршрут Москва-Каракас сохранится, но появится вторая частота – уже на о.Маргарита. Решение будет принято в ближайшее время», – проинформировали в пресс-службе «Интуриста», которую цитирует АТОР.

 

Представители «Интуриста» напомнили, что сейчас Conviasa летает между Россией и Венесуэлой раз в неделю. Блоки на этих рейсах берут туроператор «Интурист» и TEZ Tour. 

По данным «Интуриста», все места в блочной программе на рейсах Conviasa уже проданы вплоть до 24 ноября.

/TOURBUS.RU

 


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