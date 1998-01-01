Турция: карты «Мир» по-прежнему принимаются, но проблемы могут возникать

Туроператоры комментируют информацию о прекращении приема турецкими отелями карт «Мир»

«Уважаемые гости! С 10.09. 2022 г. банковские карты «Мир» на территории Турецкой Республики не принимаются. Спасибо за понимание», – объявление с таким текстом на стойке в отеле Alva Donna в Турции опубликовал пользователь портала Otzyv.ru, - сообщил вчера ряд СМИ.

Ведущие троператоры, однако, не подтверждают, что в отелях Турции прекратили принимать российские карты "Мир", но при этом проблемы с оплатой и снятием наличных могут эпизодически возникать у туристов с картами банков, попавших под западные санкции, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В соцсетях в среду появилась информация, что в некоторых отелях Турции с 10 сентября не работают карты "Мир". Обычно эти сообщения относятся к картам, выпущенным попавшим под санкции Сбербанком. С его картами, как и картами банка ВТБ, проблемы с оплатой в турецких отелях и банкоматах возникали и раньше", — говорится в сообщении.

Как заверяют в АТОР, информация о том, что крупнейшие турецкие банки Ziraat Bankasi, Is Bank, Vakifbank по распоряжению Центробанка Турции больше не проводят платежи, сделанные картами "Мир", также не соответствует действительности.

«Да, проблемы с обслуживанием могут наблюдаться у карт «Мир», выпущенных российскими банками, попавшими в SDN-листы США и ЕС. В том числе и с картами «Сбербанка» или ВТБ. Это – не новость, такие проблемы наблюдаются с весны, они периодические, непостоянные. В одном и том же месте периодически могут такие карты то принимать, то не принимать, это не связано ни с какими государственными актами, а исключительно с политикой или техническими возможностями конкретного банка, которому принадлежит терминал», – говорят в принимающей компании в Турции одного из крупных туроператоров».

"Никакого общего распоряжения по Турции относительно всех российских карт не было. Но периодически какие-то сбои с платежами происходят, какие-то карты проходят, какие-то нет. Вероятно, в результате нескольких неудачных попыток оплатить услуги картами российских банков на ресепшн отелей возникали конфликтные ситуации с туристами, которые были уверены, что любая карта "Мир" должна работать", — сообщают в ассоциации со ссылкой на туроператоров.

В пресс-службе туроператора "Интурист" "Интерфаксу" также не подтвердили информацию о тотальном отказе турецких банков от работы с картами "Мир". "В нашем принимающем офисе эту информацию не подтвердили. Сегодня утром сотрудник офиса расплатился "Миром" в аэропорту Антальи. Отдельные проблемы с оплатой могут быть с некоторыми картами, но это частные случаи", — расссказали в компании.

Как советуют эксперты Ассоциации туроператоров, «Чтобы не играть в рулетку на отдыхе, берите в поездку в Турцию карты «Мир» не только своего банка, если он в санкционном списке, но закажите и еще одну, подстраховочную, карточку – у банка, который не входит в список 22 санкционных С такими картами проблем быть не должно почти точно.

Может быть дело и в типе карты: например, с кредиток, пенсионных карт Сбербанка или карт рассрочки «Мир» может быть запрещено или лимитировано снятие наличных, или запрещено использование за пределами РФ.

Не даст карта «Мир» (никакая, ни дебетовая, ни кредитная, любого банка) снять вам и любую другую валюту кроме турецких лир в Турции. Это невозможно, сколько бы вы не подключали валютные счета к ней (даже если какой-то банк даст вам такую возможность)».

/TOURBUS.RU