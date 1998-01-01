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В Москве представили гастрономический туризм на Севере России

В рамках выставки «Отдых Leisure» 2022 прошла сессия «Гастрономический туризм межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России: фестивали, гастротуры, гастропроекты»

Вчера в рамках деловой программы выставки «Отдых Leisure» 2022 прошла специализированной сессия «Гастрономический туризм межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России: фестивали, гастротуры, гастропроекты», организованная Конгрессно-выставочным бюро Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

В сессии приняли участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Пе тербурга Сергей Корнеев, зам. председателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева, зам. начальника отдела продвижения и маркетинга Комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев, руководитель центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Трофимова, директор ТИЦ Республики Карелия Алексей Тягушкин, а также представители туристско-информационных центров регионов-участников культурно-исторического проекта «Серебряное ожерелье России», эксперты ресторанного, кулинарного и гастрономического бизнеса, владеющие практическим опытом развития гастротуризма и реализации проектов в этой сфере.

С приветственным словом к участникам сессии обратился председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, ответственный секретарь рабочей группы проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев.

«Разнообразный потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, уникальные природные объекты. На территории Северо-Запада России развиваются все виды туризма: культурно-познавательный, экологический, оздоровительный и многие другие. При этом особую популярность приобретают программы и турпродукты, включающие и гастрономическую составляющую.

Северная столица выступает точкой, откуда начинаются и где заканчиваются многие маршруты по Северо-Западу. Из нашего города распространилась традиция русской «высокой кухни». Гастротуризм дает возможность узнать историю и культуру нашего региона глубже, в том числе и через богатые и удивительные кулинарные традиции. Попробовать особый вкус петербургских специалитетов - без преувеличения не менее востребованная у туристов цель поездки в Северную столицу, чем посещение ее знаменитых достопримечательностей.

Путешествия за неповторимыми вкусами Северо-Запада России все чаще становится причиной для гостей возвращаться к нам вновь», - отметил Сергей Корнеев.

Он также подчеркнул, что затраты на питание и знакомство с местной кулинарией составляют до 30% затрат среднего туриста за поездку.

По его словам, сегодня гастрономический туризм является одной из самых динамично развивающихся сфер жизни Петербурга. Эта составляющая органично включена в направления «Новой культурной и туристской географии», являющейся продолжением классической карты городских точек притяжения.

Событийные мероприятия, связанные с продвижением проектов «Петербургский завтрак» и «Петербургская кухня», реализуются при участии Комитета по развитию туризма, Комитета по внешним связям и заведений, входящих в Гастрономическую Хартию Санкт Петербурга.

Напомним, что Санкт Петербург стал единственным российским городом, который вошел в «Сеть творческих городов ЮНЕСКО» в номинации «Гастрономия». Ранее, в 2019 году в авторитетный международный рейтинг «50 лучших ресторанов мира» вошли семь ресторанов и баров Санкт Петербурга. А сам город на Неве занял первое место в списке самых популярных направлений гастрономического туризма в Росси

Регионы Северо-Запада поделились на сессии своим опытом популяризации гастрономического туризма.

Так, Ольга Голубева отметила, что «в Ленобласти есть свои специалитеты - выборгский крендель, пирожки-калитки, корюшка, капорский чай, а теперь — еще и сидр.

В нашем обширном календаре событий - немало гастрономических мероприятий, таких, как Фестиваль белого гриба. Сырный день, Праздник волосовского варенья. А самые главные события - фестивали «Калейдоскоп вкуса» и «Корюшка идёт», собирающие тысячи гостей».

Об активном продвижении гастротуризма в Мурманской области рассказал Денис Мальцев. По его словам, уже 30 ресторанов области предлагают «арктическое меню», продвигается бренд «Вкус Арктики», а гастрономический фестиваль в Териберке ежегодно собирает более 10 тыс гостей.

По словам Алексея Тигушкина, в Карелии помнят заповедь: «Сытый турист - довольный турист, который потратит больше денег».

Сегодня в Карелии туристов ждут около 30 ресторанов карельской кухни, а в Кижах отмечают, что самые продаваемые сувениры - именно гастрономический - чаи, настойки, вяленые ягоды, даже соль Белого моря.

Наконец, Екатерина Трофимова отметила, что у туристов очень популярны «вкусные» бренды Архангельской области - морская и речная рыба, блюда из морских водорослей.

С 2014 года в регионе успешно проходят экогастро-фестивали в Каргополе, а уличный фестиваль «Еда поморская и заморская», который проходит в течение 11 дней в Архангельске, в этом году собрал 40 тыс гостей.

/TOURBUS.RU