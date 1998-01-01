Новости

Туристические возможности Северной столицы представили в Мумбае

Петербург принимает активное участие в проходящей в эти дни крупнейшей турвыставке Индии OTM 2022

13 сентября в индийском Мумбае начала работу Международная выставка OTM – крупнейшее мероприятие туристской индустрии Индии, сообщили нам в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга

Стенд Северной столицы на ОТМ представлен в составе масштабной объединенной экспозиции трех регионов России - Санкт Петербурга, Москвы и Калининградской области, подготовленной при участии ведущих представителей туротрасли.

На церемонии открытия выставки Юлия Кузенская, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, подчеркнула, что Россию и Индию связывают многолетние дружественные отношения и продолжительная история международного сотрудничества в различных сферах, в том числе, в туризме.

«За 10 лет, предшествовавших пандемии, туристский поток из Индии в Россию, в частности, в Санкт Петербург, показывал стабильный рост. И сейчас мы наблюдаем большой интерес со стороны туристов из Индии. Не последнюю роль в этом играет открывшийся в 2017 году в Мумбаи офис Visit Petersburg, в котором индийские путешественники могут получить всю необходимую информацию о Петербурге при планировании своего путешествия в Северную столицу России.

В этом году Санкт Петербург и Мумбаи отмечают 55-летнюю годовщину официального признания друг друга городами-побратимами. Мы видим значительный потенциал в сотрудничестве по различным направлениям и готовы совместно работать над расширением наших связей», - отметила Юлия Кузенская.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие Генеральный консул России в Мумбаи Алексей Суровцев, министр по туризму штата Махараштра г-н Мангал Прабхат Лонга, Генеральный консул Республики Индонезия в Мумбаи г-н Агус Прихатин Саптоно, директор по рынкам АТР Управления туризма Саудовской Аравии г-н Алхасан Али Алдаббаг.

По словам генконсула России в Мумбаи, индийские путешественники проявляют заметный интерес к российским культурным, историческим и природным богатствам, а появление российского стенда на выставке очень своевременно. «Именно сейчас, когда эпидемиологическая ситуация в мире начинает стабилизироваться и позволяет перезапустить международные путешествия, - самое время мотивировать и приглашать индийских гостей для изучения, пожалуй, главного туристского направления России – Санкт Петербурга», – подчеркнул Алексей Суровцев.

В рамках деловой программы представители Конгресс-бюро городского Комитета по развитию туризма рассказали о предлагаемых Северной столицей возможностях культурно-познавательного, событийного, семейного и оздоровительного туризма, а также о деловом потенциале Санкт Петербурга, различных эксклюзивных программах посещения нашего города.

В целом, участие России в выставке вызвало огромный интерес у участников. В частности, стенд Санкт Петербурга пользовался большой популярностью как у обычных посетителей - потенциальных туристов, так и у профессиональных байеров. Только за первый день выставки делегация Петербурга провела более 200 встреч с представителями туристской отрасли Индии, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.

Среди них - туроператоры, туристические центры и управления по туризму различных городов и регионов. В топе главных вопросов - транспортная доступность Санкт Петербурга, условия въезда и перспективы запуска электронных виз. Также высокий интерес у индийских туристов вызвали темы шопинга и кулинарии.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга