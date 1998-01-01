Малайзия надеется на прямые рейсы в Москву и карты «Мир»

12 сентября в столичном Summit International Hotel (бывший InterContinental Moscow Tverskaya) состоялась первое после пандемии крупное туристическое мероприятие – Truly Malaysia Roadshow. В ходе мероприятия прошли деловая встреча, посвящённая презентации Министерства по туризму Малайзии, а также серия В2В-встреч с представителями отелей и принимающих компани, - сообщает наш специальный корреспондент.

Как рассказал нашему порталу зам. генерального директора национального офиса по туризму Малайзии г-н Искандар Мирза Мохд Юсоф (на фото), делегация, в состав которой вошли туроператоры, владельцы отелей, представители органов власти и индустрии туризма, рады восстановить сотрудничество после двухлетнего перерыва. Тем более, что в этом году отмечается 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и полувековой юбилей малайзийской туриндустрии.

Как заявил г-н Искандар Мирза, «Мы надеемся, что это роуд-шоу предоставит малазийским партнёрам платформу обмена актуальными туристическими предложениями и укрепит деловые отношения с российскими коллегами. Россия остается достаточно крупным рынком для Малайзии. В 2019 году мы приняли почти 80 тысяч туристов из России. А после открытия границ 1 апреля этого года, к нам прибыло уже 3450 россиян. Мы планируем, что до конца 2022 года этот показатель поднимется до семи тысяч».

Как было отмечено в ходе презентации, Малайзия значительно смягчила процедуру въезда для полностью вакцинированных путешественников. При этом вакцина Спутник V признана в стране. И привитым ею туристам не требуется проходить карантин и сдавать тесты по прибытии в страну. Туристическая страховка также не является отеперь обязательным условием для въезда в страну, как и регистрация в приложении для отслеживания контактов.

«В настоящее время, индустрия туризма Малайзии сосредоточена на экологическом, сельском и познавательном туризме, - добавил г-н Искандар Мирза. - Мы изучаем возможность создания новых турпрограмм, ориентированных на небольшие группы туристов, чтобы постепенно оживить туротрасль после открытия границ.

За эти годы у нас появилось множество новых достопримечательностей и направлений, о которых еще мало знают российские туристы. Например, это национальный парк Паханг, природный заповедник Белум, острова Перхентиан, Реданг, Сипадан и Бохи – Дуланг. В этих живописных местах можно исследовать тропические леса, пещеры, отправиться на морские прогулки или мангровые сафари в геопарке ЮНЕСКО на Лангкави. При этом, побережье Десару в южном регионе Малайзии предлагает идеальный роскошный отдых на курортах премиум-класса".

К сожалению, пока прямых регулярных рейсов из России в Малайзию нет. Однако, как отметили на встрече, в страну можно попасть на стыковочных рейсах Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways. Кроме того, у туроператора ПАКС есть и блоки мест на рейсах Malaysia Airlines по маршруту Ташкент – Куала-Кумпур.

Однако сейчас, сообщил г-н Искандар Мирза, нельзя исключать появления прямых регулярных или чартерных рейсов. «Да, мы ведем такие переговоры, но пока никакой конкретной информации прессе дать еще не готовы», – уточняет эксперт.

Еще одна хорошая новость для российских туристов в Малайзии – работа по началу приема в стране карт «Мир».

«Мы уже видим успешный опыт Вьетнама в этом вопросе. Однако Таиланд, Мьянма, которые также работают над введением карт «Мир», пока не разрешили эту задачу. Мы тоже работаем гад этим вопросом. Тоже хотим, чтобы российские туристы могли расплачиваться в Малайзии картами «Мир». Пока же россияне могут пользоваться в малазийских отелях, ресторанах и торговых центрах картой UnionPay», – рассказал г-н Искандар Мирза

/TOURBUS.RU