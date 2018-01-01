Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
13 сентября
Зарина Догузова: Российский турпоток в Европу упал в 15 раз

Глава Ростуризма прокомментировала визовую политику Евросоюза


 

Визовая политика европейских стран в отношении россиян вызывает сожаления, но нынешние изменения будут не столь чувствительны, так как турпоток в Европу в последние годы резко упал из-за пандемии, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Вообще у нас все эти пандемийные годы туристические обмены с европейскими странами были на очень низком уровне. Падение составило 95%, поэтому эти изменения почувствует не такое большое количество людей», — сказала она журналистам в кулуарах выставки «Отдых», - сообщает «Интерфакс».

 

Г-жа Догузова отметила, что падение турпотока в предыдущие пандемийные годы составило 95%, и в этом году оно сохранится на этом же уровне.

«И, кстати, вспомним, что большинство европейских стран только сняли пандемийные ограничения, то есть фактически все эти годы въехать с туристическими целями на территорию этих стран было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то большом падении не приходится.

Оно сохранится на том же уровне, на каком было все эти годы. Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, в этом году турпоток составил максимум порядка миллиона. То есть падение практически в 15 раз», — отметила глава Ростуризма.

 

«В целом скажу, что недружественные шаги европейских стран вызывают сожаление, тем более, что российские туристы оставляли миллиарды долларов в экономике этих стран. И очевидно, кто потеряет от этих недружественных шагов, это точно не Россия.

Я вообще не согласна с подходом, что свобода передвижения является привилегией. Она является основополагающим правом каждого человека. Все это очень неприятно и вызывает сожаление», — отметила Догузова.

 

При этом, по ее словам, Ростуризм выступает за то, чтобы не отвечать зеркально на эти недружественные шаги.

«Туристы, которые хотят приехать в нашу страну, должны иметь такую возможность, несмотря на то, что правительства этих стран предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны. Это возможно в тех случаях, когда это в экономических и гуманитарных интересах нашей страны. Мы будем обсуждать с МИДом, чтобы ответ европейским странам был ассиметричным.

Наших туристов они не пускают, а их туристы пусть приезжают в нашу прекрасную страну и оставляют здесь свои деньги. Мы открыты к сотрудничеству и там, где это в экономических интересах нашей страны, мы не будем отвечать зеркально», — подчеркнула глава Ростуризма.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 