Зарина Догузова: Российский турпоток в Европу упал в 15 раз

Визовая политика европейских стран в отношении россиян вызывает сожаления, но нынешние изменения будут не столь чувствительны, так как турпоток в Европу в последние годы резко упал из-за пандемии, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Вообще у нас все эти пандемийные годы туристические обмены с европейскими странами были на очень низком уровне. Падение составило 95%, поэтому эти изменения почувствует не такое большое количество людей», — сказала она журналистам в кулуарах выставки «Отдых», - сообщает «Интерфакс».

Г-жа Догузова отметила, что падение турпотока в предыдущие пандемийные годы составило 95%, и в этом году оно сохранится на этом же уровне.

«И, кстати, вспомним, что большинство европейских стран только сняли пандемийные ограничения, то есть фактически все эти годы въехать с туристическими целями на территорию этих стран было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то большом падении не приходится.

Оно сохранится на том же уровне, на каком было все эти годы. Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, в этом году турпоток составил максимум порядка миллиона. То есть падение практически в 15 раз», — отметила глава Ростуризма.

«В целом скажу, что недружественные шаги европейских стран вызывают сожаление, тем более, что российские туристы оставляли миллиарды долларов в экономике этих стран. И очевидно, кто потеряет от этих недружественных шагов, это точно не Россия.

Я вообще не согласна с подходом, что свобода передвижения является привилегией. Она является основополагающим правом каждого человека. Все это очень неприятно и вызывает сожаление», — отметила Догузова.

При этом, по ее словам, Ростуризм выступает за то, чтобы не отвечать зеркально на эти недружественные шаги.

«Туристы, которые хотят приехать в нашу страну, должны иметь такую возможность, несмотря на то, что правительства этих стран предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны. Это возможно в тех случаях, когда это в экономических и гуманитарных интересах нашей страны. Мы будем обсуждать с МИДом, чтобы ответ европейским странам был ассиметричным.

Наших туристов они не пускают, а их туристы пусть приезжают в нашу прекрасную страну и оставляют здесь свои деньги. Мы открыты к сотрудничеству и там, где это в экономических интересах нашей страны, мы не будем отвечать зеркально», — подчеркнула глава Ростуризма.

/TOURBUS.RU