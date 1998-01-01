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13 сентября
Российские туроператоры начали предлагать туры во Вьетнам с перелетом через Алма-Ату
Aneх Tour и Pegas Touristik сформировали туры на курорт Нячанг на рейсах лоукостера VietJet Air
Как сообщает сегодня АТОР, в преддверии наступления зимы – высокого сезона для путешествий по Юго-Восточной Азии, туроператоры стараются предложить своим туристам как можно больше вариантов туров в азиатские страны.
Они формируют пакетные туры не только на стыковочных рейсах из Москвы, но и добавляют варианты с вылетом, в том числе, из Казахстана. Такие предложения уже сформированы по Таиланду. Становится больше подобных вариантов и на вьетнамском направлении.
На прошлой неделе о старте продаж пакетных туров из Москвы в Нячанг (со стыковкой в Алма-Ате) на блочной перевозке авиакомпании SCAT объявил Fun&Sun.
Несколькими днями позже известия о расширении вьетнамских предложений пришли еще от двух туроператоров – ANEX Tour и PEGAS Touristik. Однако они несколько отличаются от предложений FUN&SUN.
Программы в Нячанг у ANEX Tour и PEGAS Touristik будут сформированы на рейсах лоукостера VietJet Air и стартовать будут из Алма-Аты. Начало полетной программы намечено на 26 октября. Летать VietJet Air из Алма-Аты в Нячанг будет два раза в неделю.
ANEX Tour пока предлагает турпакеты в Нячанг только из Алма-Аты. А авиабилеты или ж/д билеты до Алма-Атыты приобретаются туристами самостоятельно.
«Данные пакеты добавлены в поиск тура для российского рынка для выяснения спроса для будущих решений и поисков дополнительных вариантов перелетов во Вьетнам», – сообщила Алена Хитрова, руководитель службы по связям с общественностью ANEX Tour.
Тур в Нячанг из Алматы у PEGAS Touristik можно купить минимум за 117,6 тыс. р. на двоих. С ANEX Tour можно отдохнуть во Вьетнаме минимум за 83 тыс. руб. на двоих на 10 ночей в отеле 2* без питания.
При этом Red Wings за полет из Москвы в Алма-Ату и обратно перевозчик просит 37,6 тыс. руб. на человека (тариф с багажом). Таким образом, отдохнуть в Нячанге с ANEX Tour в рамках туров, сформированных на VietJet Air, туристы из Москвы смогут минимум за 158 тыс. р. на двоих (если купят билеты в Казахстан самостоятельно). С PEGAS Touristik при таких же условиях – за 192 тыс. р. на двоих.
Как cообщает также АТОР, Fun&Sun предлагает пакетные туры во Вьетнам из Москвы со стыковкой в Казахстане минимум за 166 тыс. руб. на двоих. А ПАКС из Москвы со стыковкой в Узбекистане – за 194 тыс. руб. на двоих.
/TOURBUS.RU
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