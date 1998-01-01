Майя Ломидзе: «Способность туротрасли адаптироваться к ситуации оказалась сенсационной»

Исполнительный директор АТОР выступила на сессии «Как сохранить равновесие и устойчивость отрасли» в рамках выставки «Отдых 2022»

Возвращение самостоятельных туристов к туроператорам стало беспрецедентным в 2022 году и во внутреннем, и в выездном туризме, еще одной сенсацией стала способность туротрасли адаптироваться к кризисам, считает исполнительный Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"Никогда за последние годы мы не наблюдали такой динамики перетекания из самостоятельного туризма в организованный сегмент.

Причины очевидны и понятны: в случае с внутренним туризмом не последнюю роль сыграли меры поддержки всей внутренней туриндустрии, предпринимаемые правительством и Ростуризмом. И те цены, которые может предложить туроператор на самых разных направлениях», — сказала она, выступая на сессии «Как сохранить равновесие и устойчивость отрасли» в рамках туристической выставки «Отдых».

В выездном туризме, по словам Ломидзе, туристы возвращаются к туроператорам после многочисленных историй, когда самостоятельные туристы застревали за рубежом сначала из-за пандемии, а затем наложенных на Россию санкций.

«В выездном туризме эта тенденция была обусловлена двумя годами инцидентов, когда наши граждане, оказываясь за рубежом, вынуждены были добираться домой сами, как могли. И, безусловно, то, что туроператоры брали на себя заботу об их отдыхе и возвращении на родину, играет свою роль. Плюс санкционные меры, когда закрылось авиасообщение с Европой, но люди, тем не менее, хотят там отдыхать и доверяют свой отдых туроператорам», — добавила эксперт

Она подчеркнула, что в результате из-за целого ряда обстоятельств, которые можно было рассматривать как критические и потенциально угрожающие равновесию и благосостоянию отрасли, значимость туроператоров и их рыночная доля выросли.

«Впервые в этом году организованных туристов на территории России отдохнуло больше, чем в Турции. Разница не очень большая, примерно в 600 тыс. человек. Примерно 1,9 млн – это клиенты туроператоров в Турции, 2,5 млн – в России», — рассказала Ломидзе.

Еще одной сенсацией, по ее словам, можно назвать то, что отрасль в очередной раз продемонстрировала беспрецедентную маневренность и способность адаптироваться к любой ситуации.

«У нас сейчас нет целого сегмента туристического рынка – въездного туризма. У нас есть внутренний туризм, есть выездной, где пять направлений обеспечивают 90% всего потока, но въездного нет.

И в этой ситуации вся индустрия не только продемонстрировала устойчивость, но сумела даже нарастить объемы и обороты», — подчеркнула эксперт

По ее словам, отчасти выжить отрасли позволил рост цен на туристический продукт в обоих сегментах.

«Хотя на внутреннем рынке цены менялись незначительно, в среднем по рынку рост в пределах 15%. Но на зарубежном направлениях минимальный рост цен на массовых направлениях составил 10%, а максимальный прирост цен – это Турция, 70-100% относительно уровня 2021 года», — заключила г-жа Ломидзе.

/TOURBUS.RU