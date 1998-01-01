Ростуризм начал прием заявок от туроператоров на безвизовые групповые поездки в Иран

Соглашение с Ираном позволяет оправлять в эту страну безвизовые группы от пяти до 50 туристов

Ростуризм начал сбор заявок от туроператоров из Москвы и регионов, готовых отправлять россиян в Иран и принимать в России иранских туристов в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, сообщила сегодня глава ведомства Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

«В прошлом году вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана. Этот механизм, разработанный Ростуризмом по аналогии с китайским, позволяет российским туроператорам принимать в России и отправлять в Иран туристические группы от 5 до 50 человек без необходимости оформления визы», — написала она в своем телеграм-канале.

Для подачи заявки туроператор должен до 15 октября 2022 года направить в свои региональные органы власти в сфере туризма наименование организации (на русском и английском языках), реестровый номер, телефон и электронную почту, образец оттиска печати. Претендующие на работу в рамках соглашения компании должны состоять в едином федеральном реестре туроператоров и осуществлять деятельность в сфере международного въездного и выездного туризма.

«Списки туроператоров мы передадим иранской стороне. Рассчитываем, что уже к новому году наши туроператоры смогут начать полноценную работу в рамках безвизового соглашения с Ираном», — добавила Догузова.

Напомним, что, как мы сообщали недавно, окончательно Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

Ранее безвизовй обмен осуществлялся по временным соглашениям.

Отметим также, что, как мы сообщали ранее, на минувшей неделе туроператор Fun&Sun сзапустил полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air. "Мы предлагаем туристические программы в Иран на гарантированных блоках регулярных рейсов авиакомпании Mahan Air. Вылеты в Тегеран из Москвы запланированы еженедельно по средам с 7 сентября по 26 октября из аэропорта "Шереметьево". Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тыс. рублей на человека с размещением в гостиницах 4* и завтраками", — рассказали в компании.

«Мы видим в последнее время рост количества запросов по Ирану. Но цены на регулярную перевозку сейчас не назовешь низкими, в целом туры получались не бюджетные. Мы провели переговоры с иранскими принимающими компаниями и авиаперевозчиком Mahan Air и получили хорошее пакетное предложение «билеты + экскурсионное обслуживание.

Цена пакетных туров с такой перевозкой получается до 30% ниже той, которая выходила бы, если просто делать подобные туры с билетами из систем GDS», - добавили в компании.

Также ранее сообщалось, что между РФ и Ираном есть договоренность о скором запуске в стране российской национальной платежной системы "Мир".

Сейчас рейсы между столицами РФ и Ирана выполняют"Аэрофлот", Nordwind и Mahan Air. Также рейсы из Астрахани в иранский город Решт начал выполнять Pars Аir.

/TOURBUS.RU