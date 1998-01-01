Чаще всего в рамках «осеннего кешбэка» туристы бронировали отели 3* в Сочи, Петербурге и Москве

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru подвел итоги прошедшего этапа программы туристического кешбэка, который продлился с 25 августа по 10 сентября 2022 года. В рамках акции путешественники могли вернуть 20% от суммы, потраченной на размещение в отеле, но не более 20 тыс. руб.

В программе участвовали брони с заездом начиная с 1 октября и выездом до 25 декабря 2022 года.

Как сообщается, средний чек бронирований в отелях по программе туристического кешбэка составил 25 400 рублей за пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи в отеле составляет 5 600 рублей.

За время действия этапа российские туристы забронировали размещение в 225 городах и населенных пунктах по всей стране.

Самым востребованным регионом по числу акционных бронирований стал Краснодарский край – его доля составила 28%. На втором месте – Санкт-Петербург (19%), на третьем – Москва (15%).

Также туристы активно резервировали размещение в Калининградской области (8%), в Татарстане (5%), в Ставропольском крае (4%).

Среди городов, в которых туристы совершили наибольшее количество бронирований по программе, ТОП-10 возглавил Санкт-Петербург, далее следуют Сочи, Москва, Красная Поляна, Калининград, Казань, Кисловодск, Пятигорск, Махачкала и Нижний Новгород. По данным Ostrovok.ru, Кавказские Минеральные Воды пользовались особенно высоким спросом в нынешнем этапе – годом ранее в аналогичные даты (с 25 августа по 10 сентября 2021 года) города этого кластера не входили в ТОП-10 направлений по числу бронирований.

В рамках программы туристы чаще всего бронировали отели категории три звезды (на их долю приходится 41%) и четыре звезды (29%). Реже они резервировали средства размещения без звезд – 12% бронирований. На двухзвездочные и пятизвездочные отели пришлось по 9% броней.

Самое дорогое размещение по акции на Ostrovok.ru забронировала семейная пара с двумя детьми в Сочи – стоимость отдыха в четырехзвездочном отеле составила 323 800 рублей за 13 ночей.

Наиболее продолжительное бронирование – на 30 ночей – было сделано в московском отеле категории «три звезды» для одного взрослого.

Чаще всего в рамках программы туристического кешбэка туристы резервировали отели для двоих взрослых (60% от всех бронирований). Доля путешественников-одиночек составила 19%, туристов с детьми – 17% всех бронирований.

/TOURBUS.RU