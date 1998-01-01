ОТДЫХ Leisurе даёт старт осенне-зимнему туристическому сезону

С 13 по 15 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве проходит Международный форум-выставка по туризму ОТДЫХ Leisure. В выставке примут более 300 компаний из 50 регионов и стран мира.

ОТДЫХ Leisure 2022 – это главное деловое мероприятие в России перед осенне-зимним туристическим сезоном, которое объединяет более 10 000 профессионалов отрасли – от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до глав крупных российских и зарубежных компаний, а также руководителей туризма в субъектах РФ.

На площадке ОТДЫХ Leisure 2022 будут представлены 14 зарубежных направлений - Египет, Тунис, Куба, Уганда, Белоруссию, Венесуэла, Узбекистан, отдельные стенды принимающих компаний и отелей. Египет выступит в статусе cтраны-gартнера. Впервые за последние 10 лет на ОТДЫХ Leisure с собственным стендом будет участвовать Венесуэла.

ОТДЫХ Leisure 2022 ставит амбициозные цели – повысить туристическую привлекательность России в межсезонье и зимний период, продемонстрировать многообразие туристических направлений, продуктов, сервисов для круглогодичных путешествий по нашей стране. С акцентом на это о своих уникальных осенне-зимних предложениях на ОТДЫХ Leisure расскажут более 40 регионов, включая Новогоднюю столицу России 2022/2023 – Новосибирск.

Впервые участие в ОТДЫХ Leisure примут Чукотка, Чувашия, Брянская и Белгородская области. Также впервые в Москве будет представлен новый межрегиональный маршрут «Большой Урал». В общей сложности участие в мероприятиях выставки примут участие более 70 субъектов Российской Федерации.

Деловая программа выставки ОТДЫХ Leisure будет традиционно разноплановой и насыщенной - с новыми форматами мероприятий.

В открытых дискуссиях туроператоры и турагенты, руководители региональных офисов по туризму, эксперты и практики обсудят актуальные события и перемены, произошедшие в отечественной туристической отрасли за последние полгода, проанализируют меры поддержки и обозначат новые стимулы и направления для развития внутреннего туризма.

Тема сезонности и привлечения туристов в осенне-зимнем периоде станет одной из ключевых на ОТДЫХ Leisure. Так, на сессии «Let it Snow! Как сделать зиму синоним отпуска» 14 сентября туроператоры и представители регионов рассмотрят возможности для запуска турпродуктов в низкий сезон и механизмы создания дополнительной туристической привлекательности территорий.

Насыщенным будет второй день работы ОТДЫХ Leisure. Так, запланирована практическая сессия «Въездной туризм в текущих условиях: направления и факторы для привлечения иностранного турпотока», в рамках которой эксперты от власти и бизнеса обсудят новые стимулы в привлечении иностранных туристов и готовность регионов к приему зарубежных гостей.

В рамках специальной программы мероприятий для турагентств состоится кейс-сессия, где обсудят вопросы комиссий, переносов/возвратов туров, конкуренции и работе онлайн. Участвуют лидеры туристического рынка: вице-президент Альянса туристических агентств руководитель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, основатель профессиональной группы «Radio Travel» Анжела Галкина, замгенерального директора ANEX Tour Яна Муромова и глава компании «АРТ ТУР» Дмитрий Арутюнов.

При поддержке компании «Слетать.ру» и МГИМО 14 сентября пройдет Образовательный интенсив для агентств: полезные кейсы в продажах и менеджменте, маркетинге и личностном росте. Все о раскрутке агентства, договорах с клиентами, платежах и чеках, дистанционных продажах, управлении персоналом и привлекательном бренде. Спикерами интенсива станут эксперты и профессиональные преподаватели с опытом работы в сфере туристического бизнеса. По результатам образовательного дня участники получат именные сертификаты.

Финальную яркую точку бизнес-дня для агентств поставит зажигательная Zima Party, которую организует Кемеровская область.

Партнеры ОТДЫХ Leisure 2022: Египет – Страна-Партнер, Самарская область - Регион-партнер, Санкт-Петербург – Город-партнер, Новосибирск – Новогодняя столица России, Ленинградская область - Партнер официальной церемонии открытия, Кемеровская область - Партнер «Zima Party», МГИМО – Образовательный партнёр, Ханты-Мансийский автономный округ – Партнер деловой программы. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - Партнер деловой программы. Компании Hotelbook, Bnovo и Travelline - Партнеры деловых сессий.

Организатором ОТДЫХ Leisure выступает «Евроэкспо». Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по туризму, Государственная Дума РФ, Ассоциация туроператоров России, Российский Союз Туриндустрии, Торгово-Промышленная палат РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация Рестораторов и Отельеров.

ОТДЫХ Leisure. Москва, ЦВК «Экспофорум», 13-15 сентября 2022 года.

Получите бейдж посетителя

Пригласите своих коллег